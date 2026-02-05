Moderátorka Kroužková po odchodu z České televize posílí týdeník Respekt

  12:45aktualizováno  12:45
Moderátorka Barbora Kroužková z České televize (ČT) zamíří do týdeníku Respekt. Bude pracovat na podcastech a videopodcastech a moderovat připravované veřejné debaty Respektu. Na Facebooku o tom informoval šéfredaktor týdeníku Erik Tabery.
Barbora Kroužková. I když se nad nabídkou nové moderátorské příležitosti musela rozhodnout skoro hned, nezaskočilo ji to. Od doby, kdy prožila boj o život malé dcery, ji nemůže zaskočit snad už nic. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Respekt podle Taberyho dlouhodobě pracuje na své audiovizuální podobě. „Našim podcastům a videopodcastům roste setrvale poslechovost a sledovanost a Bára nám pomůže se posunout ještě dál. V Respektu bude mít svůj pořad a chystáme i veřejné debaty, které bude moderovat. První díly zveřejníme v dubnu,“ doplnil.

Kroužková se rozhodla z ČT odejít poté, co byla od ledna z hlavního večerního zpravodajského pořadu Události přesunuta k moderování podvečerního Interview ČT24. Serveru Mediaguru.cz ke svému odchodu řekla, že bude dál jinde bojovat za svobodná a nezávislá média.

V ČT se společně s přesunem Kroužkové z Událostí změnilo obsazení také dalších zpravodajských pořadů. Televize to zdůvodnila záměrem zpřehlednit tváře klíčových pořadů. V Událostech Kroužkovou nahradila Tereza Kručinská. Doplnila pětici ve složení Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.

Dvaapadesátiletá Kroužková v médiích pracuje tři desítky let. Pořady Události a Události, komentáře v ČT moderovala od roku 2023. Ve veřejnoprávní televizi působila například i v pořadech Dobré ráno a Studio 6, Interview ČT24 uváděla už dřív. Před příchodem do ČT pracovala v Českém rozhlasu jako redaktorka a moderátorka stanice Radiožurnál.

