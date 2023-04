Úpravy sjezdu z Barrandovského mostu omezily dopravu, přišel o část pruhů

Silničáři začali upravovat sjezd z Barrandovského mostu do Modřanské ulice v Praze 4. Práce, v jejichž místě se snížil počet jízdních pruhů, potrvají do 15. května. Jde o přípravu na zahájení letošní etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. Ta je plánována od 15. května do 14. srpna.