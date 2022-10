Barrandovský most se otevře v úterý, silničáři dokončují poslední opravy. O sankcích zatím není rozhodnuto

Na mostě jsou hotové všechny vrstvy vozovky a stavebníci dodělávají drobné práce.

Původně se měl most pro řidiče zprůjezdnit 2. září, pak se termín posunul na 29. září a do třetice se mluvilo o 10. říjnu. I do tohoto data se však opravy nestihly.

Zda a v jaké výši bude město prostřednictvím své firmy Technická správa komunikací (TSK) uplatňovat po stavební firmě Porr možnou pokutu za zpoždění oprav, zatím nebylo rozhodnuto.

Na pětiletých opravách mostu, které mají vyjít na 594,5 milionu korun, pracuje stavební firma Porr. Správcem stavby je konsorcium firem IDS Praha, společnosti Contract Management a VIS. Tyto tři subjekty společně dohlížejí na opravy.

Rekonstrukce mostu začala letos 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace.

Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní. Důvodem zpoždění je podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra mimo jiné to, že armatur v mostě je více a jsou silnější, než se očekávalo. Podle Scheinherra projekt uváděl 25milimetrové armatury, jenže v mostě jsou 32milimetrové.

Předimenzovanost Barrandovského mostu se pak ukázala i na tom, že v něm místo patnácticentimetrové vrstvy živice byla vrstva dvakrát silnější.

„To most zbytečně zatěžovalo, takže jsme se rozhodli, že vrstvu živice už v původní tloušťce neobnovíme. Místo toho zbylých 15 centimetrů doplní vrstva vysokopevnostního betonu,“ popsal Scheinherr.