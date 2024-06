Oprava Barrandovského mostu se ještě víc protáhne, konzole jsou ve špatném stavu

Už v květnu zástupci Prahy a TSK uvedli, že během prací došlo k nečekanému vzniku trhliny ve vysokopevnostním betonu kvůli pohybu jedné z konzolí mostu. Důvodem je horší kvalita původní betonové konstrukce na okraji mostu, jehož nosnost je nižší, než stavbaři původně předpokládali.

„Hledali jsme technické řešení, jak konzoli zachránit a pokračovat. Konzoli proto podepřeme, aby se neohýbala,“ přiblížil náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter.

Dělníci ji musí výrazně zesílit a navrtat kotvy do původního betonu a rovněž provázat armaturu. „Stávající výztuž betonu je velmi zesílena a my, abychom zavrtali jednu kotvu, musíme vrtat třeba desetkrát, je to velmi náročné. Vrtáte a dovrtáte a musíte se vrátit, protože kotvy jsou až 400 milimetrů dlouhé a opakování vrtů je zdlouhavé. Celkově je tam 90 tisíc vrtů,“ komentoval Richter.

Situace se podle pražské Technické správy komunikací (TSK) nedala předpokládat předem. Omezení na mostě zůstávají stejná.

Kdy přesně bude oprava mostu hotova, Hřib s Richterem neřekli. Záležet bude podle nich mimo jiné na počasí nebo dalším postupu zjišťování, v jakém stavu most je. Nyní již podle Hřiba vědí, že severní část je stejně zchátralá, jako byla nyní již opravená jižní část mostu. I její rekontrukce se v roce 2022 protáhla, a to přibližně o měsíc a půl.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni. Podle původního plánu měly práce pokračovat i v roce 2025.

Zástupci TSK a magistrátu nakonec v únoru oznámili sloučení dvou etap oprav. Proces rekonstrukce se tím zkrátí o rok a řidiči se vyhnou dopravním omezením v roce 2025.

Komplikuje vám oprava Barrandovského mostu cesty po Praze? ANO 116 NE 43

Letošní práce na opravách započaly výměnou ložisek na severní straně mostu, poté práce uzavřely chodník a cyklopruh v Modřanské ulici. Zahrnují opravy povrchu i vnitřních prostor severního mostu. Třetí etapa prací se týká části mostu vedoucí do Podolí, čtvrtá etapa se pak bude týkat prací na straně mostu u Smíchova.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Tvoří ho severní most, po kterém se jezdí z Braníku na Smíchov, a jižní, který vede dopravu opačným směrem. Denně ho přejede téměř 150 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.