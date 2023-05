Bartoš vysvětlí ukončení užívání rodných čísel za desítky miliard

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Bartoš shrne podrobnosti k zákonu a zareaguje na analýzu zadanou mimo jiné Českou asociací pojišťoven, Českou bankovní asociací, a Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA). „Chápu obavy, které záměr vyvolává. Chtěl bych ale zdůraznit, že údaj 56 miliard pochází z odhadů, které si nechal pro sebe vypracovat soukromý sektor,“ uvedl Bartoš pro CNN Prima News.

Zveřejněné odhady nákladů studie společnosti Grand Thornton a advokátní kanceláře Rowan Legal ale považuje například Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA, za zcela reálné.

Každý subjekt, který dnes pracuje s rodnými čísly coby jedinečným identifikátorem klienta, by podle ní musel upravit interní informační systémy. Tedy zaškolit zaměstnance, změnit formuláře a realizovat řadu dalších změn.

„Takové náklady skutečně enormně zatíží soukromý sektor a je nutné počítat s tím, že minimálně část z nich v konečném důsledku zaplatí v ceně služeb spotřebitel,“ vysvětluje Hanušová.

Změna by podle zákona měla začít platit na začátku roku 2025. Rekonstrukci IT systémů, kterou vyčíslují odborníci na miliardy korun, považují ekonomové za zbytečnou.

„To, že dostanu jako občan nové číslo, z něhož si nikdo nevyvodí, kolik je mi let, mi nepřipadá jako velká výhra a už vůbec ne adekvátní k vynaloženým nákladům,“ řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Hnutí ANO navrhlo odložit ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů o čtyři roky. Podle novely ANO by se rodná čísla měla objevovat v průkazech vydaných až do konce roku 2028.

Pokud by se mělo posunout datum zrušení, musela by být schválena novelizace zákona o občanských průkazech. Nastavení nových identifikátorů má na starosti Digitální a informační agentura (DIA), která funguje od začátku roku.

Nové identifikátory ale neznamenají, že rodná čísla budou úplně zrušena. Stále budou figurovat například v matričních knihách narození. Ministerstvo vnitra i DIA chtějí ale omezit jejich používání kvůli ochraně soukromí a zabránění jejich zneužití.

„Pod rodným číslem je možné osobu vyhledat ve všech klíčových jak státních, tak i firemních databázích. Z jednoho identifikátoru se tak lze teoreticky dostat k údajům o tom, kde dotyčný bydlí, zda pobírá sociální dávky, má nedoplatky za plyn, nebo dokonce je možné nahlédnout do jeho chorobopisu v nemocnici,“ podotkla Karolína Sieglová, tisková mluvčí DIA.

Kromě vyjmutí rodného čísla čekají občanky ještě další změny. Od začátku příštího roku mají začít platit takzvané eDoklady. Ve speciální mobilní aplikaci nazvané eDoklady si lidé budou moci uložit nejen občanky, ale i řidičské průkazy či pasy.