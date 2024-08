Největší průšvih od roku 89, tepe SPD. Bartoš slíbil nápravu, uklidňuje TOP 09

„Jsem přesvědčen, že jde o největší průšvih od roku 1989. Říkali jsme pětikoalici, že ten systém měla spustit nejdříve v nějakém zkušebním provozu, aby se s tím lidé na úřadech naučili pracovat. Byli jsme odmítnuti. Je to obrovský průšvih, a to nejen pro ministerstvo pro místní rozvoj, ale pro celou českou ekonomiku. Pan ministr Bartoš by měl rezignovat. Měla by to řešit už celá vláda,“ řekl Radim Fiala.

Trable s nefunkčností online stavebního řízení silně rezonují i ve vládní pětikoalici. To, že systém nefunguje, jak by měl, připustil v nedělní Partii PLUS i Jan Jakob z TOP 09..

„Sešlo se víc věcí. Neprobíhalo testování a zaškolování. Nebyl na to časový prostor, což není dobře. Termín spuštění byl také na začátku prázdnin, což moc nepomohlo. Pan ministr Bartoš nám nicméně slíbil, že bude jednat s klíčovými partnery a že se jednotlivé chyby v tom systému napraví. Věřím, že se to povede během srpna,“ sdělil šéf poslaneckého klubu TOP 09.

Podle poslance Petra Letochy (STAN) je nyní nejdůležitější, aby se systém digitalizovaného stavebního řízení dal do pořádku. „Ten systém funguje, nicméně nefunguje tak, jak asi všichni předpokládali. Má amatérské chyby,“ uvedl člen Starostů.

A jak se na Bartošovo stavební řízení dívají představitelé hnutí ANO? „Podle mě je to megaprůšvih, a to zejména pro Piráty. Když vstupovali do politiky, byli vnímáni jako guru IT a digitalizace. Že na ně teď dolehla zrovna digitalizace, je docela paradox. Ten systém měl být řádně otestován, než se to celé spustilo. Jako opozice jsme pětikoalici říkali, ať to posune o půl roku, aby byl čas na vyzkoušení. Že se to zkouší až v ostrém provozu, je skandální věc,“ zmínil poslanec Patrik Nacher (ANO).