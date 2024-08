Nerezignuji, opravíme to, řekl Bartoš k digitalizaci. Atentát, vpálil mu Havlíček

„Zdědili jsme národní plán obnovy, který měl urychlit stavební řízení a tam jsme se jasně zavázali ke spuštění digitalizace v druhé polovině roku 2024, proto to nešlo odložit,“ vysvětlil Bartoš v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT.

Bartoš k tomu dodal, že všem odborníkům a úředníkům, kterých se chyby dotkly, se omluvil. „Je to jeden z největších digitálních procesů, potíží bylo více než jsme čekali. Moje rezignace by vůbec nic nevyřešila, utekl bych od práce, kterou musím dokončit. Na tohle tady dvacet let nikdo nesáhl,“ prohlásil Bartoš.

„Takřka všechny úřady mohou se systémem pracovat, probíhají přes něj kolaudace a v řadě dalších projektů lze systém bez problému používat,“ řekl Bartoš a opřel se do Kláry Dostálové, jenž jako předešlé ministryni pro místní rozvoj za hnutí ANO radil s digitalizací Luděk Šteffel, který je souzen v kauze Dozimetr.

Bartošova obvinění předešlé vlády Havlíček odsoudil a dodal, že má řešit především své vlastní pochybení. „Ty škody stojí miliony korun za den. Samozřejmě se to mělo odložit. Je to atentát na celý stavební sektor. Došlo k systémovému selhání, odbornému, manažerskému i politickému,“ uvedl Havlíček a vyzval Bartoše k rezignaci.

„Systém je naprosto v troskách a vy se jenom vymlouváte na ANO, půl roku jsme před tím varovali, nemůžete přece spustit něco, co nefunguje,“ stěžoval si Havlíček.

Bartoš na to konto prohlásil že přes systém lze i vyřizovat stavební povolení a tudíž, přes drobné chyby, funguje. Jiného názoru jsou ale někteří senátoři, kteří na jednání v tomto týdnu Bartoše ostře sepsuli.

„Je chyba, pane ministře, že jste to neodpískal a neodložil. Že jste tu odvahu neměl. A teď za to je třeba ale nést zodpovědnost. Takže já si osobně myslím, že jedinou věcí je spáchat harakiri a odstoupit,“ řekl senátor za SOCDEM a starosta Bohumína Petr Vícha.

„Nikdy jsem neřekl, že všechno bude tip top a v pohodě. Ten systém má nějaké milníky,“ odpovídal senátorům velmi obecně ministr Bartoš. Jasného vyjádření, kdy bude systém fungovat, se Senát nedočkal.

„Pokud nedáme lidem na stavebních úřadech naději, polovina lidí ze stavebních úřadů v říjnu odejde,“ řekl šéf senátního klubu Starostové a nezávislí Jan Sobotka.

„Já si nemyslím, že systém je absolutně nefunkční,“ zastala se nového stavebního zákona senátorka za Piráty Adéla Šípová.

Problémy čekal i prezident

Komplikace s digitalizací si uvědomoval i prezident Petr Pavel. Ten už v květnu mluvil o odkladu spuštění digitalizace stavebního řízení. Uvedl tehdy, že by to mohlo občany i firmy ušetřit nepříjemností.

V srpnu Pavel doplnil, že nemá radost, že jeho tehdejší argumenty, které pramenily z diskuse se starosty v Pardubickém kraji, se potvrdily. „Ukázalo se, že měli pravdu, že proces nebyl do detailu připraven,“ uvedl. Doufá, že ministerstvo pro místní rozvoj problémy rychle odstraní. „Stavební úřady jsou zatím zavalené papírovými žádostmi, na ty digitální dojde zřejmě později,“ dodal.

Platforma pro zdravý stavební zákon, do které patří například Svaz podnikatelů pro stavebnictví, Česká komora architektů a Asociace developerů, požádala prezidenta Pavla, premiéra Petra Fialu a členy vlády o schůzku k řešení problémů digitalizace stavebního řízení.