Staronový předseda Bartoš: Na postu stranické dvojky europoslance vítám, předsednictví EU se blíží

Lidovky.cz: Ještě před sněmem to v médiích vypadalo, že to uvnitř Pirátů vře více, než se ukázalo v hlasováních. Vy jste dostal dvě třetiny hlasů, cítíte se mít silný mandát?

Na procenta jsem to nepočítal. V druhém kole jsem byl já a Lukáš Wagenknecht a myslím, že tam jsem silný mandát dostal. Také jsem za něj členům strany poděkoval. V tom druhém kole už se lidé rozhodovali čistě mezi mnou a Lukášem, se kterým ostatně pracují na denní bázi na spoustě projektů.