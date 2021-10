‚Je to drzost, lže, žádné peníze jsem nepral.‘ Babiš ukázal své příjmy i daně do roku 2015

Podle mě je to korupce až do roztrhání těla, řekl ve Sněmovně šéf Pirátů Ivan Bartoš ke kauze Pandora Papers. Vyzval premiéra Andreje Babiše ke zveřejnění daňového přiznání. Obvinil ho, že při nákupu nemovitostí ve Francii „vypral“ stovky milionů korun. „Je to drzost, lže, žádné peníze jsem nepral,“ reagoval Babiš. Zveřejnil zároveň audit o příjmech a daních od roku 1996 do roku 2015.