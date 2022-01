Bartoš pokračuje. Výsledek pirátské volby ukázal, že valná většina strany stojí za nastaveným kurzem

„Konsolidace pirátských sil je pro další boje zásadní,“ prohlásil ve stručném projevu po zvolení současný ministr pro místní rozvoj a digitalizaci. Sněm Pirátů se koná částečně v Pardubicích a částečně online. Sněm pokračuje volbou čtyř místopředsedů, kandidátů na tuto funkci je osmnáct.

Ačkoliv v projevech kandidátů do předsednictva zaznívala kritika současného vedení poměrně často, ukázal Bartošův výsledek, že valná většina strany za kurzem nastaveným současným vedením, který Piráty přivedl do vlády Petra Fialy (ODS), stojí.

O post v čele strany se ucházeli čtyři kandidáti. V prvním kole volby předsedy kdy bylo možné hlasovat pro více kandidátů, vypadla z osudí bichemička Janka Michailidu s 285 hlasy i ostravský zastupitel David Witosz s 355 hlasy. Další vývoj naznačila dominatní Bartošův výsledek: z celkového počtu 929 zúčastněných pro něj hlasovalo 728 straníků. Wagenknecht obdržel 484 hlasů, jen o 19 více, než byl počet nutný pro postup do druhého kola.

Bartoš se hned začátkem svého úvodního proslovu vrátil k volebnímu propadáku své strany, na jejíž úkor se do sněmovny dostal nečekaně velký počet zástupců hnutí STAN. „Byl to z pohledu našich ideálů a cílů neúspěch. Všichni to víme. Jako předseda na tom nesu svůj podíl viny,“ řekl ministr pro místní rozvoj svým spolustraníkům. Problémem Pirátů je podle něj vysvětlovat své ideje voličům, což se prý hlavně v kampani nedařilo.

Za zřejmě největšího konkurenta Ivana Bartoše byl považován Wagenknecht. Ten se pro kandidaturu podle svých rozhodl kvůli výsledku voleb i průběhu povolebních vyjednávání, kterých se účastnil. Podle Wagenknechta musí Piráti vykročit ze situace, kdy stojí na třech mediálně známých tvářích. „Nebudu ustupovat v žádných koaličních debatách,“ slíbil členům partaje v případě, že mu dají důvěru. V debatě se členy strany na sněmu uvedl, že Piráti podle něj nemohou být „catch-all“ stranou, tedy že nemohou mířit na všechny voliče.

Ostravský zastupitel Witosz ve svém kandidátském projevu řekl, že straníci měli být ke koaličnímu projektu se Starosty více kritičtí. Vrátil se k analýze, která schválení spolupráce předcházela. „Když jsem ji četl poprvé, bylo to sci-fi se spoustou neznámých, když jsem ji četl podruhé, byla to tragédie,“ podotkl Witosz.

Poslední kandidátkou do čela Pirátů byla Michaildu, jejíž výrok o tom, že vyznává demokratický komunismus, proběhl v posledním týdnu médii. Vrátila se k tomu i v závěru svého proslovu, když řekla, že tím někomu v životě způsobila tolik negativity. Ve straně podle ní panuje konflikt mezi idealismem a pragmatismem.

Opětovně zvolený Bartoš stál u zrodu pirátské strany v Česku v roce 2009. Předsedou strany byl už mezi lety 2009 až 2014, po tříleté přestávce se do funkce v roce 2017 vrátil a dotáhl Piráty poprvé do sněmovny. Vloni stál za zformováním dvoukoalice se Starosty, která ale pro Piráty nakonec dopadla tzv. „kroužkovacím debaklem“. V nové vládě usedl Bartoš jako ministr pro místní rozvoj.