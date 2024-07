Blamáž s digitalizací stavebního řízení. Mezi Bartošem a úředníky to vře

Napětí na stavebních úřadech by se dalo krájet. Ani druhý den od zavedení totiž program pro zpracování digitálních žádostí o stavební povolení nepracuje tak, jak by měl. To je přitom součástí nového stavebního zákona.

Pomyslný olej do ohně ještě přililo ministerstvo pro místní rozvoj, které má digitalizaci na starosti. Resort Ivana Bartoše (Piráti) uvedl, že program správně nefunguje i kvůli stavebním úřadům. „Máme informace, že na některých stavebních úřadech lokální administrátor úředníkům nepřidělil patřičné role. V takovém případě se ani nemusí do systému přihlásit,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Waleczko, mluvčí ministerstva. Postup přidělování práv je možné najít v manuálu pro administrátory.

Obvinění ale stavební úřady odmítají.