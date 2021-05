Bartošek navrhne sněmovně odvolání Lipovské z Rady ČT, podle něj porušuje pravidla

Praha Místopředseda a šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek navrhne Poslanecké sněmovně odvolání Hany Lipovské z Rady České televize (ČT). Opakovaně podle něj porušuje zákonné parametry dané členům rady, řekl na úterní tiskové konferenci před schůzí dolní komory. Zároveň navrhne odložení volby radních.

Členkou Rady ČT je Lipovská od loňského května. Počátkem letošního dubna Lipovská obvinila generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Dvořák odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT se školící firmou Gopas následně nezjistila dozorčí komise Rady ČT.



Dvořák také na členku rady podal trestní oznámení. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že ji ohrožuje na životě. Lipovská to odmítla. Trestní oznámení je podle ní způsob, jak moci nahlížet do cizího trestního spisu.

Podle Bartoška Lipovská porušuje pravidlo, že nesmí při výkonu funkce v Radě ČT působit ve prospěch skupinových zájmů, zároveň se systematicky dopouští jednání, kterým zpochybňuje svoji nezávislost nebo nestrannost. „Jsem přesvědčen, že toto jsou důvody, které mám podložené i právním posudkem, které by měly vést k tomu, že ji Poslanecká sněmovna z pozice členky Rady ČT odvolá,“ řekl.

Dokud Sněmovna v tomto nerozhodne, měla by se podle Bartoška odložit volba nových členů Rady ČT. Volbu čtveřice radních mají poslanci na úterním programu schůze. Vedení dolní komory se ale v úterý dohodlo, že ji přesune na středu.



„Je to poměrně zásadní, protože Poslanecká sněmovna tím, jakým způsobem se zachová, tak se bude jednat o precedentní posouzení, které nám ujasní, jak nadále budeme na kandidáty do Rady ČT nahlížet, a to jak na jejich chování na půdě Rady ČT, tak i mimo ni,“ dodal lidovecký poslanec.

Rada ČT je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.