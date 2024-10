Bartošek vyzývá lidovce k zásadní změně. Jde příkladem a nekandiduje

„Proto na nadcházejícím sjezdu nebudu kandidovat na předsedu strany ani prvního místopředsedu,“ řekl Bartošek, který svým vyjádřením zároveň fakticky jde proti tomu, aby v čele strany zůstal dosavadní předseda, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, jehož čeká souboj s ministrem zemědělství Markem Výborným. I on přitom už stranu vedl a není tak novou tváří.

Bartošek, o němž se spekulovalo, že by se mohl do souboje o šéfa strany také zapojit, se tak zařídil podle známého rčení – „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. A rozhodl se, že se nebude opakovat souboj z března 2019 ze sjezdu v Brně, když v čele KDU-ČSL skončil Pavel Bělobrádek. Uspěl tehdy Výborný, který porazil Jurečku, zatímco Bartošek nepostoupil ani do druhého kola.

Zkusil to ještě o pár měsíců později na mimořádném sjezdu, když lidovci opět vybírali nového předsedu, protože Výborný se po náhlém úmrtí manželky rozhodl naplno věnovat svým třem dětem. Ani napodruhé neuspěl a do čela strany si lidovci zvolili Jurečku.

„Chci zůstat nápomocný v předsednictvu, pokud si to budou delegáti sjezdu přát. Mnohé zkušenosti z politiky jsou k nezaplacení, ale zároveň těžce vydřené. Chci je předávat dál těm, kteří o ně budou stát. Jako lidovci musíme přicházet s konkrétními a smysluplnými řešeními problémů, které trápí lidi. Drahé a nedostupné bydlení pro mladé rodiny, nárůst nenávisti a extrémismu ve společnosti, stejně jako otázka udržení konkurenceschopnosti ČR a EU. Tyto a další palčivé problémy dnes lidi trápí a my na ně musíme nabídnout řešení,“ uvedl na sociální síti X místopředseda Sněmovny Bartošek.