Incident se stal na autobusovém nádraží ve Zlíně, kudy vedla trasa erzety. Na zveřejněných videích na sociálních sítích je vidět, jak několik fanoušků se světlicemi přichází blíž k trati.
Následně za nimi přiběhnou pořadatelé v reflexních vestách a proti příznivcům důrazně zakročí. Při potyčce zbourají i hrazení kolem závodní trati. Do incidentu se zapojí další pořadatelé, teprve pak konflikt končí.
„Na rallye jezdím už třicet let, ale toto jsem ještě neviděl,“ uvedl na Facebooku autor jednoho z příspěvků. „Tři kluci se světlicemi šli k plastovým svodidlům, aby podpořili jednu z posádek. V klidu mávali za bariérou, když přiběhli tři sekuriťáci, aby zjednali nápravu. Dva v klidu odvedli fanoušky od trati zatímco poslední sekuriťák neskutečně doslova sejmul loktem posledního fanouška. Bohužel to nebylo vše. Dále ho hodil na plastovou bariéru, která se i s dotyčným fanouškem převrátila do trati. Poté jej sekuriťák hodil zpět za bariéru kde ho začal kopat,“ popsal konflikt.
„Z toho videa to nebylo žádné „mávání v klidu za bariérou“, vždyť stáli hned za retardérem. To vám všem tady přijde v pohodě? Vždyť by stačilo o metr přestřelit brzdný bod a je po nich...,“ konstatoval další příspěvek v diskusi.
Zhmožděná záda i obličej
Kvůli zraněním fanouška přijela na místo také záchranná služba. „U pacienta záchranáři zjistili zhmoždění obličeje a zhmoždění zad. Po prvotním ošetření jej odvezli do krajské nemocnice ve Zlíně,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
Událostí se zabývají zlínští policisté, kteří případ šetří pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví.
„Zjišťují a prověřují porušení zákona jak ze strany pořadatele, tak ze strany fanoušků, kteří nedbali pokynů pořadatelů a použitím zakázané pyrotechniky mohli ohrozit průběh závodů,“ upřesnila pro iDNES.cz policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Jak je ale patrné i z oficiálních fotografií, světlice kolem rychlostních zkoušek používají diváci poměrně běžně, což potvrzuje také jeden z přihlížejících diváků.
„Kluci tam šli svítit na chvilku kvůli jednomu autu. Dělávají to každý rok a nikdy nebyl žádný problém, prostě to k tomu patří. Pořadatelé vždycky věděli, že jsou v klidu. Teď byli sekuriťáci jiní, ale i tak většina z nich kluky odstrčila nebo upozornila. Jen jeden magor kluka mlátil pěstmi a kopal jako smyslů zbavený. Navíc ho hodil na plastovou zábranu,“ vylíčil pro iDNES.cz.
Redakce kontaktovala ředitelství závodu, to však zatím na žádost o komentář k incidentu nereagovalo.
Stovky dopravních přestupků
V souvislosti s konáním letošní Barum Czech Rally Zlín ošetřily záchranářské týmy celkem deset lidí. Šlo například o intoxikaci alkoholem a s ní spojená zranění, bolesti břicha či epilepsii. V sobotu pak například zasahovaly u havárie závodního vozidla při rychlostní zkoušce ve Hvozdné.
„Vozidlo havarovalo ve vysoké rychlosti a několikrát se přetočilo přes střechu. Řidič utrpěl mimo jiné frakturu zápěstí. Jeho spolujezdec otřes mozku a podvrtnutí krční páteře,“ přiblížila mluvčí záchranky.
Na závody dohlíželi bezmála tři stovky policistů. Například jen během pátku přijalo operační středisko téměř 250 oznámení od občanů. V průběhu šesti vyřešili zhruba tři stovky především dopravních přestupků.
Kromě toho dohlíželi i na bezpečnost v okolí rychlostních zkoušek a na veřejný pořádek.
Podstatná část zjištěných přestupků se týkala nedodržení rychlostních limitů.
„Pro představu lze uvést přestupek osmatřicetiletého řidiče osobního automobilu, kterého zastavili policisté v sobotu odpoledne nedaleko Slušovic. Na úseku s povolenou rychlostí do 90 kilometrů v hodině mu naměřili rychlost 142 kilometrů,“ dodal Jaroš.