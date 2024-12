Poslední z legendárních basketbalistů Minneapolis Lakers slaví Vánoce po Česku

„Při chůzi potřebuji dvě hole, mám zdravotní potíže, nechodím daleko,“ svěřuje se někdejší expres na křídle Minneapolis Lakers. „Ale jsem šťastný, že jsem v devadesáti letech na světě. Kvalita mého života je stále dobrá a mám krásnou velkou rodinu,“ píše poslední z legendárního týmu ve svých pamětech. Do dopisů přepsal útržky ze svého dětství i z nedávné doby. Zachytil v nich svůj vztah ke staré vlasti. Psal v době Vánoc a text dokončil na samém začátku roku 2024.

„V naší rodině jsme 24. prosince také rozbalovali vánoční dárky. Tato česká tradice u nás přetrvala. Moje nejmladší sestra Bette se narodila na Štědrý den, takže to byl ten nejlepší vánoční dárek, který jsem kdy dostal. Posledních několik let to u nás bylo tak,že jsme s manželkou Ann na Štědrý den povečeřeli, pak jsme si společně zazpívali pár koled a druhý den jsme šli navštívit každé z našich dětí a jejich rodiny,“ popsal Chuck.

Fatherland Order

Odletět do Prahy převzít krásný dar, i když ne vánoční, cenu Fatherland Order of Excellence by Czech Basketball už kvůli zdraví nemohl. Ale míč vyrobený českými skláři si ho v USA našel. Konzulka Marit Lee Kučera připravila předání společně s rodinou, která obklopila vozík s borcem, který má rád české koláče a slova. „Včera jsem měl takovou báječnou oslavu své basketbalové kariéry a svého českého původu. Budu na to vzpomínat do konce života,“ řekl slavný střelec.

Chuck Mencel (21. 4. 1933) Basketbalový střelec (183 centimetrů), který zářil v univerzitním týmu Gophers, kde sbíral ocenění a stanovil rekordy. Měl skvělý jump, na jeho střely z výskoku se doposud vzpomíná. Dva roky hrál NBA za tým Minneapolis Lakers ověnčený tituly. Jeho střelecký rekord v utkání NBA z roku 1957 byl 28 bodů. Když se měl tým stěhovat do Los Angeles, odmítl to podobně jako trenér Kundla.

Je těžké napříč historií poměřovat, který z amerických basketbalových klubových týmů byl nejlepší. Vlastně to ani nemá smysl. Utkat se mohou jen v basketbalovém nebi, kam nelze z hledišť hal ani v televizi dohlédnout. Ale připomenout, že Minneapolis Lakers byli roky americkým basketbalovým fenoménem lze. Svědčí o tom šest titulů, jeden NBL a pět NBA, v letech 1948 až 1954. Chuck hrál za Minneapolis dva roky, stěhovat se spolu s týmem do Los Angeles nechtěl.

Když vzpomíná na svá basketbalová léta, nezapomene zmínit své kořeny: „Miluji svůj český původ.“ A Laker dodává: „Škoda, že jsem neměl možnost hrát za Československo. Moje rodina by na mě byla pyšná. Za mých basketbalových časů v padesátých letech to bylo nemožné. Dnes má téměř každý národní tým Američana, mohou hrát profesionálové a svět není rozdělen železnou oponou. Reprezentovat třeba na olympiádě by byla lahůdka. Když jsem nemohl hrát v československém dresu, fandil jsem reprezentaci alespoň na dálku.“ Vzpomíná, že pro něj bylo opravdu významné, že jeho pozdrav českým hráčům v létě 2021 vysílala Česká televize.

Nic na světě se jim nevyrovná

„Vždycky jsem rád cestoval. Havaj je pro mě a mou ženu Ann oblíbenou destinací a pravidelně jezdíme na dovolenou na Floridu. Velmi se nám také líbilo na Novém Zélandu. Byli jsme také v Kanadě, Mexiku, Kostarice, Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele, po celé západní Evropě, v Anglii, Norsku, Švédsku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Makedonii, Řecku, Jihoafrické republice a Japonsku. Ale nic na světě se nevyrovná zemím bývalého Československa.

„Moje sestra odvedla velký kus práce s genealogií naší rodiny. Mám záznamy z obou stran, Menclových i Urbanových, sahající až do roku 1600. Moji prarodiče emigrovali do Ameriky v roce 1906. Co si pamatuji, odešli, protože se snažili vymanit z vlivu katolické církve. Původní jméno naší rodiny bylo Mencl.“

„Moji prarodiče z otcovy strany Karel Mencl a Marie Jirásková pocházeli z Čech, rodiče mé matky Ludvík Urban a Ludmila Hostýnková byli z Moravy. Moje matka Lydie se narodila ve Phillipsu ve Wisconsinu a otec Charles v Clevelandu.

Když jsem vyrůstal, měli moji rodiče polkovou kapelu. Maminka hrála na tahací harmoniku a tatínek na trombón. Polka je ve Wisconsinu velmi populární a vím, že píseň Beer Barrel Polka (v originále Škoda lásky) složil jeden český hudebník. Vyvalte sudy, ať se pobavíme!. Velmi populární. Hudba je nedílnou součástí naší rodiny. Moji rodiče hrávali na sobotních tanečních zábavách v malých městech ve Wisconsinu. Učil jsem se hrát na trubku, byl jsem ve středoškolské kapele a chodil jsem na hodiny akordeonu.

Moji prarodiče Menclovi měli farmu čtyři míle od Phillipsu. Chovali krávy, museli je dojit dvakrát denně. Když jsem někdy v létě bydlel na jejich farmě, pomáhal jsem jim s tím. Měli i koně, prasata, slepice a psa (pes je moje oblíbené české slovo!). Dojil jsem, sbíral vajíčka, krmil prasata a nakládal seno do stodoly. Prarodiče měli velké zahrady, jabloně a velké záhony se zeleninou. Všichni byli šťastní, že žijí v Americe.

Křišťálová odměna Ocenění Fatherland Order of Ex cellence by Czech Basketball Federation for outstanding performance získalo v roce 2024 osm amerických hráčů s českou stopou a posunujících krásný sport. Navrhlo je Národní basketbalové muzeum. Bylo to při příležitosti 100 let česko-slovenského basketbalu. Kromě Chucka Mencela získali křišťálový míč třeba John Havlicek a Joe Lapchick. Oba in memorian, respektovaní hráči americkou basketbalovou komunitou. S muzeem spolupracuje slovenský bloger Lukáš Kuba, který se roky Američanům s českou stopou věnuje. Na jeho seznamu je těchto legend dlouhá řada. Většina se k pravlasti vždy hlásila.

Měl jsem je všechny moc rád. Ve městě se v některých obchodech a samozřejmě i v domech mých prarodičů mluvilo česky. Když mi bylo sedm let, přestěhovali jsme se do většího wisconsinského města Eau Claire. Do Phillipsu jsme ale stále často jezdili a jedno celé léto jsem strávil na naší farmě v době epidemie dětské obrny.

Ludvík byl fanouškem baseballu, protože Phillipsův baseballový stadion byl blízko jeho domu. Chodíval jsem s ním na zápasy. Co se týče basketbalu, prarodiče mě nikdy neviděli hrát, ale věděli o mých sportovních úspěších. Bylo to v době, kdy zápasy ještě nebyly v televizi.“

Chucka vždy fascinovalo, že jedna větev jeho rodiny odešla do Ameriky a ostatní členové zůstali ve „staré vlasti“, jak říkali jeho prarodiče.

„Matka komunikovala se svou rodinou v Československu a během svého života tuto zemi navštívila. V roce 1968 jsme sovětskou agresi vnímali s těžkým srdcem. Ztráta svobod a sovětská nadvláda trvala příliš dlouho, ale o jednadvacet let později jsme s Čechoslováky oslavovali sametovou revoluci. Vzpomínám si, jak jsem se tehdy divil, proč se Československo rozdělilo na dva samostatné státy.“

Praha na stěně

„Doma máme nejedno fotoalbum s fotografiemi nejen z Prahy, ale ze všech míst, kde žili moji prarodiče. Kublov, Benetice, Veselí nad Moravou. Také z Bratislavy. Než jsme se přestěhovali, visel nám na zdi obrázek Pražského hradu a Karlova mostu. Na naše návštěvy máme krásné vzpomínky. Obraz jsme koupili v Praze v devadesátých letech. Hrad si dodnes dokážu v mysli jasně představit. Také Karlův most a Karlovu ulici. Praha je zkrátka moje nejoblíbenější město. Krásná architektura, neuvěřitelná historie a houževnatí lidé. Na Bratislavu vzpomínám jako na pěkné, velmi staré město,“ říká.

Cena ČBF a NaBaMu doputovala díky diplomatům do rukou Chucka Mencela. Díky všem, zejména Lukáš Kuba a konzulka Marit Lee Kučera udělali mnoho pro pěknou oslavu v Minnesotě. Skleněný míč vyzvedl v Praze Jan Woska z ambasády ve Washingtonu, zařídil přesun do Minnesoty, kde vše společně s rodinou Chucka připravila Marit

„Moje oblíbená česká jídla, která maminka připravovala, byly knedlíky, kysané zelí a maso nebo šunka. To byl náš tradiční nedělní oběd. Teď máme s manželkou rádi zelí, pečené brambory a vepřová žebírka. Nemohu zde nezmínit, že výrazy knedlíky a brambory mi vždycky zněly směšně. Maminka také dělávala skvělý bramborový salát. Miloval jsem koláče a buchty, které dělávaly obě moje babičky.“

Všichni chceme šťastné konce

„Za dva roky v NBA jsem vděčný,“ vrací se Chuck k basketbalu. A vzpomíná také na zápas v newyorské Madison Square Garden. Soupeřem byl exhibiční tým Harlem Globetrotters. Trenérem Minneapolis Lakers byl John Kundla. Pyšnil se mnoha tituly mistra NBA a slovenskými předky.

Charles ví, že Čechoslováci v té době získávali na evropských šampionátech medaile. Viděl také film Zlatý podraz, který se odehrává v tomto období.

„Pokud jste ho ještě neviděli, podívejte se na něj. My jsme ho viděli před několika lety. Velmi dobrý příběh o životě, jeho dobrých i špatných stránkách, vyprávěný prostřednictvím zážitků basketbalistů. Díky tomu byl jedinečný. Láska a vášeň hráčů k životu a basketbalu nám ukázaly, jak vytrvalost, důvěra a loajalita mohou přinést úspěch. Jak už to však v životě bývá, i sebelepší snahu může přemoci moc, kontrola a diskriminace. Všichni chceme šťastné konce, že ano. Je dobré vědět, že Česká republika a Slovensko se konečně osvobodily od tyranie a jejich lidé mohou svobodně usilovat o dobrý život.“

Vzpomínky Charlese „Karla“ Mencela zpracoval Petr Závozda, Národní basketbalové muzeum