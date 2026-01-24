Jubileum připadá na 3. dubna, ale řada akcí se chystá během celého roku. Stojí za nimi hlavně Nadace Tomáše Bati, ale také město, které připravuje expozici v Památníku Tomáše Bati. Na programu se podílí i zlínská univerzita, která nese Baťovo jméno.
Jelikož datum narození připadlo na Velký pátek, hlavní program oslav se uskuteční už 1. dubna. Půjde o vzpomínkové akce v Otrokovicích, na Lesním hřbitově ve Zlíně a v Baťově památníku. Tam bude otevřena výstava Vysněné město.
„Expozice bude novou součástí prohlídkového okruhu a návštěvníky upozorní i na druhé významné výročí letošního roku, 135 let od narození architekta Františka Lýdie Gahury, autora památníku, ale také zlínské radnice nebo Velkého kina,“ uvedla vedoucí památníku Magdalena Hladká.
Další menší výstava bude instalována v Infopointu památníku v sousední budově gymnázia. Zaměří se na historii I. studijního ústavu firmy Baťa, od jehož otevření letos uplyne 90 let a který se nacházel právě v této budově. V Infopointu se navíc v průběhu roku uskuteční čtyři přednášky věnované těmto výročím, které připravuje Informační centrum Baťa zlínské univerzity a také Státní okresní archiv Zlín.
Nadace Tomáše Bati chystá v jubilejním roce přednáškové turné v sálech šesti velkých českých měst a v Bratislavě na Slovensku. Startuje 17. března v Ostravě a končí 11. října v Praze. Téma je Filozofie Baťa: Touha tvořit, což je zároveň slogan jubilejního roku.
Expozice v baťovském modulu
„Cílem je lidem po celém Česku představit nadčasovou filozofii, která stála u zrodu jedné z nejvýraznějších podnikatelských legend a která dodnes může být inspirací pro každého z nás,“ uvedl Jakub Malovaný z Nadace Tomáše Bati.
Nadace chystá i dvě konference, 16. dubna v Praze a 16. září ve Zlíně. „Pražská konference je zaměřená na odpovědný kapitalismus, zlínská představí firmy, které vycházejí z Baťových principů. Obou se zúčastní například ekonom Tomáš Sedláček nebo úspěšný podnikatel, majitel firmy Fosfa Ivan Baťka,“ přiblížila ředitelka Nadace Gabriela Končitíková.
Ve dvanácti českých městech budou moci lidé navštívit speciální výstavní modul, který u příležitosti výročí vyrobí vizovická firma Koma Modular. Bude mít symbolický rozměr 6,15 krát 6,15 metru, který je základem baťovských staveb z 20. a 30. let minulého století.
Od května bude zlínský Kolektivní dům hostit výstavu výtvarníka Jaromíra 99, který komiksovým stylem zachytil některé důležité situace ze života Tomáše Bati. K výstavě vyjde i doprovodná publikace.
Vyzkoušejte, co jedl Tomáš Baťa
Knih, které se vážou k výročí, je víc. Jako první bude v březnu představena kniha receptů manželky Tomáše Bati Marie. V kuchařce je kromě receptů zakomponovaný i její životní příběh.
„Lidé se dozvědí nejen to, že uměla dobře uvařit, ale také že byla neuvěřitelně odvážná žena, která se politicky angažovala, budovala sociální cítění ve firmě i ve městě, ale taky dokázala vydržet s Tomášem Baťou a korigovat ho, což nebylo vůbec snadné,“ podotkla Končitíková. V knize budou i dosud nepublikované fotografie Marie Baťové.
Další připravovaná kniha má název Baťa 150. „Je to luxusní dárková kniha s fotografiemi a 149 citáty, ten 150. si může každý doplnit sám,“ dodala Končitíková. Baťovy myšlenky chce nadace přiblížit i malým čtenářům ve speciální dětské knize.