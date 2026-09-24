„Všichni chtějí mír, ale pro to, abychom ho měli, musíme něco udělat,“ řekl předseda STAN a exministr vnitra.
Podivil se nad tím, co považuje vládní koalice za mimořádné, když svolala mimořádnou schůzi Sněmovny ke zmrazení platů politiků
„Slovo mimořádná se hodí pro situaci, kterou máme v Evropě a ve světě,“ prohlásil Rakušan.
Mrzí ho, že mu Babiš zatím neodpověděl na mail, který mu poslal, když ho poprvé vyzval ke svolání schůzky všech stran ke zhoršující se bezpečnostní situaci.
Rakušan v této souvislosti kritizoval i návrh státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 386 miliard korun.
„Tohle není rozpočet pro tuhle dobu. On je vlastně mimo úplně ve všem: růst, deficit a žádná připravenost na to, co ten okolní svět okolo nás vnímá. A mě děsí, že naše vláda nikoliv,“ řekl šéf STAN.
Připomněl, že francouzský prezident Emmanuel Macron svolal prezidentské kandidáty, aby je nabrífoval. „Máme tady premiéra Tuska a ministra Sikorského, kteří veřejně a otevřeně mluví ke svému obyvatelstvu, že ta situace je bezprecedentně nebezpečná,“ připomněl předseda STAN.
Dodal, že Německo v Bundestagu debatuje o tom, že výdaje do obrany budou 3 nebo 3,5 procenta. Polsko, které má už nyní rekordní výdaje 4 procenta HDP do obrany a buduje vlastně jednu z nejsilnějších evropských armád v téhle době a Litva připravuje ostré cvičení evakuace obyvatel. „Švédský ministr vystoupí ve veřejnoprávním médiu v čase, který je zásadní, a hovoří, jakým způsobem se mají občané Švédska připravit na případnou evakuaci. A vraťme se do naší reality. Nic z toho nevidíme v rozpočtu,“ řekl Rakušan.
STAN navrhne vrátit rozpočet vládě, aby v něm škrtla 54 miliard korun.
„My důrazně nesouhlasíme s návrhem státního rozpočtu tak, jak ho vláda projednala, a budeme navrhovat jeho zásadní podrobné přepracování. Cílem je okamžitě snížit schodek rozpočtu z těch hrozivých téměř 400 miliard korun tak, abychom dodržovali evropská pravidla pro hospodaření státu, protože ten schodek je navržen ve výši 3,5 procenta HDP, zatímco evropská pravidla říkají, že může být maximálně 3 procenta, což mimochodem říká vláda ve svém vlastním programovém prohlášení, které ale nedodržuje,“ řekl poslanec Jan Papajanovský.
„Hlavním úkolem bude okamžitě škrtnout 54 miliard korun tak, abychom se dostali pod ta 3 procenta. To je něco, co je možné udělat ještě do konce roku,“ řekl poslanec STAN.