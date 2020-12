Bavorská vláda zpřísnila opatření, od středy tam nebude možné jet na nákupy

Praha Od středy nebude možné jezdit na nákupy do Bavorska, tamní vláda zpřísní protikoronavirová opatření. Zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid-19 budou moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci. Na twitteru to v pondělí uvedlo české ministerstvo zahraničí.

Bavorsko zpřísňuje opatření a omezuje vycházení z domu. Testy pro pendlery ale nezavádí „Bavorská vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření. Pro ČR je zásadní, že od středy 9. 12. 2020 bude zakázán tzv. malý pohraniční styk (nebude tedy možné jezdit na nákupy k sousedům). Pro pendlery a rodinné příslušníky však zůstává překračování hranic možné bez karantény a bez nutnosti předložit negativní test. Přijatá opatření bavorské vlády budou platit prozatím do 5. 1. 2021,“ sdělilo ministerstvo.

⚠️ Bavorská vláda rozhodla o zpřísnění protiepidemických opatření. Pro ČR je zásadní, že od středy 9. 12. 2020 bude zakázán tzv. malý pohraniční styk (nebude tedy možné jezdit na nákupy k sousedům). — MZV ČR (@mzvcr) December 7, 2020 Původně měli čeští občané výjimku pro cestování s negativním testem na koronavirus do Bavorska, spolková země ji ale začátkem listopadu zrušila. Povinná je desetidenní karanténa, po pěti dnech ji je možné ukončit negativním testem. Výjimka ale dosud platila mimo tranzit, mezinárodní dopravu či rodinné záležitosti i pro malý příhraniční styk. Pendleři, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v některé z rizikových oblastí, se od 23. října museli nechat v Bavorsku každý týden testovat na koronavirus. Opatření se dotklo především Čechů a Rakušanů. Testy byly pro zahraniční pracovníky a studenty bezplatné. Bavorský nejvyšší správní soud ale koncem listopadu dočasně nařízení zrušil. Podle soudu lze pochybovat o tom, zda bylo přiměřené, informoval server Bayerischer Rundfunk.