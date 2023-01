Soud začal rozplétat kauzu otrávené Bečvy, obžalovaní vinu odmítají

Žaloba je viní z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí a přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

„Nesouhlasím v podstatě se všemi body skutkové věty, které jsou popsány. Já nesouhlasím, že jsem to udělal, to je první věc, nemám jak to udělat samozřejmě, i z mé pozice. A zadruhé, že Energoaqua to udělala, s tím nesouhlasím taky,“ řekl před soudní síní novinářům Havelka. Vinu firmy odmítl také její zmocněnec Michal Kurka.

Trestní senát v čele se soudkyní Ludmilou Gerlovou zahájil hlavní líčení úderem osmé hodiny. Na hlavní líčení si soud vyčlenil celkem 39 jednacích dní, nařízené je až do prosince 2023. V případu je totiž velké množství svědků.

„Havelka uzavřel v roce 2014 dodatek smlouvy na likvidaci odpadních vod, přestože na takto znečištěné vody neměl povolení ani technologie. Nejméně v roce 2018 také odpojil havarijní nádrže, tzv.laguny, i když věděl, že jejich úkolem je vyrovnávání kvality odpadních vod, a schválil neodborné a neschválené úpravy v technologii čistění s cílem zajistit rychlejší odvod odpadních vod. To vedlo k tomu, že odpadní vody překračovaly povolené limity v mnoha parametrech,“ poukázal v obžalobě státní zástupce Jiří Sachr.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků ji způsobily kyanidy.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod, které z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Policie, která se opírala i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem.

Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout dál než tři kilometry od vyústění kanálu. Únik jedu tak podle nich musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních uhynulých ryb. Také zástupci společnosti vylučují, že by byli původcem ekologické havárie.

Letos v březnu podal státní zástupce Jiří Sachr v kauze obžalobu. O několik týdnů později mu však Okresní soud ve Vsetíně vrátil případ k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Žalobce však toto rozhodnutí napadl.

O jeho stížnosti rozhodoval v říjnu olomoucký krajský soud, který jí vyhověl a vrátil věc zpět vsetínskému soudu k novému projednání. Spis k případu obsahuje více než 4 600 listů.