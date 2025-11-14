Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

„V průběhu dne budeme na sociálních sítích průběžně updatovat, jaká je situace na místě. V této chvíli pořád platí, že je nejvíce vítaná podpora přímo na místě, pokud tedy můžete, přijeďte prosím- dneska, zítra, pozítří a všechny následující dny, dokud demolice nebude zastavena,“ uvedli příznivci kolonie Bedřiška na Facebooku.
„Za poslední dny také dostáváme obrovské množství podpory, za kterou bychom chtěli vyjádřit obrovský vděk. Moc děkujeme, že společně s námi pracujete na tom, aby Bedřiška přežila,“ uvedla Eva Lehotská, mluvčí obyvatel Bedřišky.
„V poledne Bedřišku navštíví Růžena Dumková - zástupkyně zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Těšíme se,“ uvedla.
Jestli se s Dumkovou setká i starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu), zatím není jasné. „O návštěvě paní zmocněnkyně nemám žádnou informaci, a tudíž ani domluvené setkání,“ uvedl starosta městské části Patrik Hajdus na dotaz redakce iDNES.cz, zda se setkání v Bedřišce také zúčastní.
„Postupně vyřizuji zmeškané hovory, ale žádný podnět v této věci ke mně nedorazil,“ doplnil.
Dlouhodobá obyvatelka a členka komunity Bedřiška Lydie Habustová uvedla, že podporovatelé v pátek znovu vylezli na střechu, protože na místo přijeli lidé, kteří začali dům označovat.
Hujdus už ráno řekl, že pracovníci by dnes měli dům označit tak, aby bylo zřejmé, že na místo je zákaz vstupu. Kdy demoliční firma přistoupí ke stržení posledního objektu v aktuální demoliční vlně, zatím není jasné. Habustová předpokládá, že pokud by se dům pouze označil, aktivisté by střechu opět opustili.
Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že policie situaci průběžně monitoruje. Stejně jako ve čtvrtek je připravena zasáhnout pouze v případě ohrožení zdraví či majetku. Nemá ani žádný požadavek na řešení situace od vlastníka objektu.
Starosta už ve čtvrtek uvedl, že situaci nechce eskalovat. Právě ve čtvrtek na střechu jednoho z domků vylezlo pět lidí. Aktivisté nakonec v podvečer objekt sami opustili.
S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.
Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba 50, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.