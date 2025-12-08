Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Obvod je několikrát vyzval, aby místo opustili.
„S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme dále tento stav prodlužovat,“ uvedl starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.
Michalíková uvedla, že policisté dům zajistili před čtvrtou hodinou ráno. „Na střeše se zrovna nikdo nenacházel,“ podotkla mluvčí.
Doplnila, že demolice posledního domu už začala. „Policisté zajišťují bezpečnost všech osob při provádění této demolice,“ zmínila mluvčí.
Za aroganci moci a velmi podivný předvánoční dárek označila nové dění mluvčí obyvatel kolonie Eva Lehotská. „Místo dialogu policejní zákrok. Je to hrozné a ukazuje to na to, že vedení obvodu vůbec nejde o komunikaci,“ uvedla.
Nepřítomnost aktivistů vysvětlila solidaritou s rodinou bydlící v sousedním domě. „Mají malé děti, takže jsme s aktivitami začínali až okolo šesté hodiny. Ale dnes je policisté ráno probudili a museli se rychle evakuovat. Nyní odpojili i vodu,“ popsala Lehotská.
Upozornila, že se nevzdají. „O Bedřišce se má jednat na zastupitelstvu obvodu, kam jsme poslali žádost o zastavení demolice. Toto je výsledek. Určitě o nás bude ještě hodně slyšet,“ avizpovala Lehotská.