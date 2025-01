Je to pokus zvýšit efektivitu, obhajuje Bek, proč mají platit nepedagogy obce

S návrhem na převod nepedagogů a ostatních neinvestičních výdajů nesouhlasí například ani Asociace krajů ČR. Celostátní výbor KDU-ČSL ve čtvrtek v usnesení konstatoval, že změna je nesrozumitelně a nedostatečně vysvětlována.

Vláda chce převést financování nepedagogů jako kuchařek, uklízeček nebo školníků a části ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) na zřizovatele škol od září. Podle Beka bude nový systém zohledňovat náročnost provozu jednotlivých typů škol a bude zřizovatele motivovat například k tomu, aby provozovali mateřské školy nebo vytvářeli svazkové základní školy.

Rozdělení peněz mezi obcemi a kraji má nastavit vládní nařízení, podle kterého by pak obce a kraje dostávaly peníze s ohledem na to, kolik mají dětí v různých typech škol a školských zařízení. Více peněz mají dostávat obce například za děti v mateřských školách. To má podle Beka podpořit zřizovatele v tom, aby je provozovali. Podle Beka návrh odpovídá středoevropské praxi i v dalších zemích.

Asociace ředitelů základních škol se podle svého předsedy Luboše Zajíce bojí nejistoty ve financování. Část ředitelů v asociaci je podle něj pro převod financování nepedagogů, naopak s převodem placení části ostatních neinvestičních výdajů ředitelé ZŠ nesouhlasí. Tyto peníze využívají školy například na učebnice a učební pomůcky, vzdělávání učitelů či výlety a exkurze. Proti návrhu je Asociace krajů, vadí ji rychlost změn a také to, že se dělají pozměňovacím návrhem.

Školské odbory jsou podle Dobšíka proti převodu placení nepedagogů i ostatních neinvestičních výdajů. Podle něj změna může vést k velkým rozdílům mezi jednotlivými regiony a zároveň hrozí nestabilita systému, ohrožení nepedagogických pracovníků a kvality provozních služeb ve školách. Naopak podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla (ODS) změna přináší větší stabilitu.

Středočeský radní pro vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN) s převodem nepedagogů souhlasí. Obec Horní Branná na Semilsku se podle místostarosty a člena Asociace ředitelů ZŠ Tibora Hájka obává toho, že bude mít na změnu málo času. Senátor David Šimek (KDU-ČSL) uvedl, že za poslední čtyři roky přibylo v českém školství 4000 nepedagogů. To bude podle něj pro zřizovatele jednou z výzev, jak systém podle nových pravidel nastavit. „Myslím si, že času je na to dost, aby se obce byly schopny v této věci připravit,“ řekl.

Předseda lidovců Marek Výborný ve čtvrtek po jednání celostátního výboru strany uvedl, že má ministerstvo školství u reformy velký dluh v komunikaci k veřejnosti. Výbor v usnesení konstatoval, že je změna nesrozumitelně a nedostatečně vysvětlována. Doporučil, aby v případě, že reforma nebude dostatečně vysvětlena, poslanci KDU-ČSL nehlasovali ve třetím čtení pro příslušný pozměňovací návrh.

Na financování nepedagogů i části ostatních neinvestičních výdajů dostanou obce a kraje od září do konce letošního roku 11 miliard korun. Je to částka, kterou by na to stát vynaložil za třetinu roku, navýšená o půl miliardy, uvedl dříve ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Příští rok by podle něj převedená částka pro obce a kraje mohla činit 32,4 miliardy korun, pokrývala by financování po celý rok.