Bek naznačil rezignaci, předtím pohrozil pádem vlády. Žádá o peníze do školství

Opětovně přislíbil usilovat mimo jiné o navýšení tarifních platů učitelů, o čemž vláda má podle Beka jednat v horizontu měsíců.

„Nechtěl bych být u rozpočtu a nebudu u rozpočtu, který by nenaplňoval programové vládní prohlášení,“ řekl ministr. Koaliční vláda se zavázala v prohlášení usilovat o to, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k hrubému domácímu produktu alespoň úrovni průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tyto státy v roce 2020 do vzdělání investovaly z veřejných peněz v průměru 5,1 procenta HDP, v Česku podíl činil 4,5 procenta HDP.

Ministr označil za realistický odhad nedávné studie think-tanku IDEA, podle něhož je třeba pro příští rok zvýšit výdaje na školství alespoň o 37 miliard korun, aby vláda dostála programovému prohlášení. Pokles pod 4,5 procenta ale Bek nepokládá na rozdíl od studie za pravděpodobný.

„Není potřeba se obávat o to, že by nebyly zajištěny prostředky na platy učitelů, protože to je mandatorní výdaj státního rozpočtu,“ uvedl ministr. Zákon ukládá státu vyčlenit na platy učitelů sumu, aby dostávali v průměru 130 procent průměrného platu.

Bek podotkl, že plat středoškolského učitele loni dosáhl v průměru 54 tisíc korun, což bylo 123 procent průměrného platu. U učitelů na základní škole to bylo 52 tisíc korun, což představovalo 120 procent průměrného platu, řekl Bek. Podle něj nižší uváděné částky započítávají platy středoškolských učitelek na mateřských školách.

Letos se objem prostředků na platy zvyšuje o pět procent. „Na rok 2025 počítá již připravovaný státní rozpočet s odhadem nárůstu o sedm procent,“ uvedl ministr. V jednání je podle něj navýšení o deset procent, jako požadují školské odbory.

Ministr připustil, že na některých školách jsou z netarifních prostředků na platy učitelů financováni nepedagogové. Řešení by podle Beka bylo to, pokud by nepedagogy financoval zřizovatel školy, tedy zpravidla kraj. „Jsem skutečně přesvědčen o tom, že bychom měli usilovat o převod financování nepedagogů prostřednictvím rozpočtového určení daní na zřizovatele,“ řekl ministr.

Bek také uvedl, že letos dojde k dorovnání peněz v novém školním roce na základě nových výkonů ve školách. Státní rozpočet s tím počítá, dodal ministr.