„Ono si to vytvoří takovou patinu, to CDS, když ho vyrobíte vícekrát, takže já si myslím, že pak už to ani tolik neleptá. Ale rozhodně není dobrý ty věci dlouho skladovat v plastových nádobách, to jenom na výrobu,“ nabádá v domácích školicích programech Ota Nepilý, brněnský fotograf a čelní zdejší propagátor pití oxidu chloričitého, jinak zvaného také CDS nebo žlutá voda.