Benda: Hřib se svých ambicí nevzdal. Jeho aliance s Prahou sobě je jen pro stabilitu křesel a kšeftů

Lidovky.cz: Co znamená pro povolební vyjednávání čtvrteční oznámení Zdeňka Hřiba a Jana Čižinského ohledně spojení, které nazývají Aliance pro stabilitu?

Je to aliance pro stabilitu křesel a kšeftů. To je první věc, jak bych to okomentoval. Od začátku jsme dávali jednoznačně najevo, že odmítáme vstoupit do dnešního složení magistrátu jako nějaký přívěsek, který si tam vezmou s tím, že vše bude pokračovat jako při starém. Obávám se, že přesně toto vyhlášení čtyř osob, které vedly dvě kandidátky, směřuje tímto směrem. Zajistit stabilitu dosavadního vládnutí. To je pro nás zcela nevyhovující. Pokračujeme ve vyjednávání v původním formátu, jak jsme si řekli.

Lidovky.cz: Rozumím tomu tedy správně, že případná magistrátní koalice ve složení Spolu s Piráty a Prahou Sobě není momentálně vůbec na stole? Vzhledem k tomu, že v takovém složení byste byli snadno přehlasovatelní...

My jsme říkali, že naším cílem je nacházet v první řadě programové průniky. Programové týmy pokračují ve vyjednáváních, a to individuálně. Dnes proběhlo jednání s Prahou Sobě, které nebylo úplně – řekl bych – super optimistické, protože ve věci dopravy došlo k celé řadě střetnutí u mnoha nevyřešených otázek. Od potřeby auditů až po otázky koordinace staveb. Stejné vyjednávání chceme vést s Piráty, ale pro nás platí původní teze, kterou jsme tvrdili od začátku: Chceme jednat a dojednat koalici na bázi vládní koalice ve sněmovně.

Jestli má pan Hřib pocit, že přitažením si Prahy Sobě zvyšuje šance přečíslit nás v radě, tak rovnou říkám, že do takovéto koalice nepolezu.

Lidovky.cz: Z toho, jak jsem sledoval výstupy z jednání různých subjektů, jsem nabyl dojmu, že Piráti se pomalu vzdávají možnosti, že by pan Hřib pokračoval v roli primátora. Jak to zjevně chtěli hned po volbách, když rozložili subjekty sdružené ve Spolu a tvrdili, že mají 13 zastupitelů, zatímco ODS jen 10?

Já nevím, zda se vzdávají možného primátora, možná bych naopak řekl, že toto podepsané memorandum – ačkoliv tam má tu poslední větu, že respektují právo koalice Spolu jakožto vítěze voleb obsadit post primátora – má být nějakým vrácením pana Hřiba znovu do hry. Každopádně je to zcela zjevně výrazný podtrh na hnutí STAN, které nechávají mimo, a to i přesto, že jsme deklarovali, že právě s nimi máme největší programovou i personální shodu. Nevím, co přesně to vyřazení má znamenat a kam má směřovat.

Lidovky.cz: Jak důležitým partnerem pro vás nyní STAN je?

Zaprvé je to pro nás nejsilnější partner na vládní úrovni s klíčovými resorty, jako je například ministerstvo vnitra. Zadruhé i na pražské úrovni se Petr Hlaváček (lídr pražské organizace STAN, pozn. red.) nikdy neúčastnil kopání příkopů, které jsou vyhloubené mezi Piráty a Prahou Sobě na jedné straně a koalicí Spolu na straně druhé.

Všechna komunikace se STAN běžela na programové i personální úrovni mnohem jednodušeji, protože neměl potřebu všechny naše čelní kandidáty pourážet.

Lidovky.cz: Nevhání čtvrteční oznámení tak trochu Spolu do náruče hnutí ANO? Když se oprostíme od pohledu, že hlavní město je symbolem a ANO je hlavní opoziční stranou.

Možná, že někdo takový zájem má na partnerské či soupeřící straně, ale pro mě je to stále stejné, před volbami i po volbách: máme zájem vytvořit koalici na vládním půdorysu.

K tomuto bych rád ještě dodal, že pokus STAN přitáhnout k tomu Prahu Sobě je zajímavý. Jestli jsou představitelé STAN ochotni dát jim místa v radě, která by měli dostat oni podle kvóty, tak ať tak, pro mě za mě, učiní. Na žádná jednání ve třech ale nyní přistupovat opravdu nehodlám.