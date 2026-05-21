Skupina moravských aktivistů ve středu odpoledne polila červenou barvou ruce sochy Edvarda Beneše a umístila k ní kartonový nápis s označením „Český nácek“. Akci zdůvodnila nesouhlasem s Benešovým odkazem, poválečným odsunem Němců i současným konáním Sudetoněmeckého dne v Brně.
Aktivisté zároveň požadují odstranění sochy z prostoru před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Druhý československý prezident měl před čtvrtečním polednem ruce stále obarvené.
„Policisté se od včerejška zabývají poškozením sochy před právnickou fakultou. Vše v podvečerních hodinách zadokumentovali a odstranili ze sochy kartonový nápis a informace, které tam zanechali autoři,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.
Podle něj si policisté při zásahu všimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal jedincům ze zveřejněného videozáznamu. „Oba ztotožnili. Podezřelí se k ‚úpravě‘ sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně. Případ řešíme jako poškození cizí věci, škoda dosud nebyla vyčíslena,“ doplnil Šváb.
Masarykova univerzita uvedla, že socha není jejím majetkem. „Socha není ve vlastnictví univerzity, je na pozemku města před právnickou fakultou. Není nám to lhostejné, ale jelikož univerzitě nevznikla škoda, žádné oficiální kroky ani dělat nemůžeme,“ sdělila vedoucí oddělení komunikace rektorátu Masarykovy univerzity Simona Polcarová.
Sami jste náckové, vzkázal Zeman
Trestní oznámení však podala Československá obec legionářská, které socha patří. Výši škody vyčíslí odborná firma podle nákladů na odstranění tohoto vandalismu, jak sdělil v České televizi mluvčí organizace Miloš Borovička.
„Čekáme na odstranění barvy odbornou firmou, jde o umělecké dílo, a tak nechceme nic podcenit,“ upřesnil Borovička pro iDNES.cz.
Na podané trestní oznámení reagovali pachatelé odmítavě, sochu skupina podle svých slov nijak nepoškodila. „Jsou to dětské tempery, první déšť je smyje. Když nechají přírodu, aby udělala své, bude to stát 0 Kč,“ řekl ČT Tomáš Kočko.
K incidentu se ostře vyjádřil i bývalý prezident Miloš Zeman. „Ti, kteří zhanobili sochu prezidenta Edvarda Beneše v Brně nápisem ‚nácek‘, jsou sami náckové,“ vzkázal na své facebookové stránce.
Ještě dál zašel bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Stydím se za to, co se dnes odpoledne stalo v Brně. Byl zhanoben pomník jednoho ze zakladatelů demokratického Československa údajnými ‚moravskými aktivisty‘,“ uvedl. Hanobení soch podle něj není projevem demokratické diskuse, ale vandalstvím. Hašek zároveň vyzval prezidenta Petra Pavla k veřejnému vyjádření a oznámil, že podává podnět státnímu zastupitelství k prověření možného trestného činu.
Jedním z organizátorů akce byl hudebník Tomáš Kočko, známý především díky folklorně laděnému projektu Tomáš Kočko & Orchestr. Držitel Českého anděla z roku 2012 vystupoval jako mluvčí skupiny moravských aktivistů, která v rozeslané tiskové zprávě označila Beneše za politika spoluzodpovědného za poválečné bezpráví, znárodňování majetku či nástup komunistického režimu. „Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety,“ nechal se slyšet Kočko.
Aktivisté zároveň kritizovali postavení Moravy v českém státě a spojili happening s nesouhlasem proti kritice Sudetoněmeckého dne v Brně. „Praha chce rušit akci v Brně, tak nějak po benešovsku. Přitom jde v podstatě o sousedské setkání. Zbytečná hysterie,“ uzavírá Kočko.
Socha Edvarda Beneše stojí před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 2010. Už v minulosti se stala terčem kritiky i menších protestních akcí, letošní happening je však dosud nejvýraznější protestní akcí.