Kdo to čte, je vůl, stálo v jízdním řádu. Správa železnic hledá viníka

Na odjezdové tabuli se objevila nová značka se sprostou vysvětlivkou, všiml si server zdopravy.cz. Autor vtípku ho přeložil i do dalších dvou jazyků, avšak nepříliš gramaticky správně. Stálo tam: „Kdo to čte, je vůl / whoever reads this is an ox / Wer das liest, ist ein Ochse“.

„Hledáme viníka, abychom z incidentu mohli vyvodit zodpovědnost a podniknout další kroky,“ řekl serveru mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Autor vtipu si ke sprosté vysvětlivce vymyslel i zcela nový piktogram - křížek v kolečku. Částečně připomíná značku pro usměrněný nástup cestujících nebo informaci, že vlak nečeká na přípoje.

„Jde o nežádoucí zásah do vysvětlivek, ke kterému došlo pouze během úprav tabule pro potřeby benešovské stanice,“ vysvětlil Gavenda.