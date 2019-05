Benešová chce zrušit vrchní státní zastupitelství. Zanikla by místa Bradáčové a Ištvana

PRAHA Roky pozorovala ministerstvo spravedlnosti z pozice žalobkyně, dokonce té nejvyšší. V Rusnokově kabinetu pak sama usedla do ministerského křesla. Nyní se Marie Benešová do funkce šéfky české justice vrátila. A její ambice jsou nemalé. V obsáhlém rozhovoru pro LN krátce po svém jmenování prozradila, že by ráda zeštíhlila soustavu státních zastupitelství a soudů. Čtyři stupně – okresní, krajské, vrchní a nejvyšší – jsou podle ní na malé Česko příliš.

Revoluční změna by vedla ke zrušení vrchních státních zastupitelství i vrchních soudů v Praze a Brně. „Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, vrchní státní zastupitelství by šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy,“ uvedla Benešová.



Část pravomocí by v takovém případě přešla na krajské žalobce a soudce, kteří jsou podle staronové ministryně dostatečně erudovaní, aby převzali specializovanou agendu závažné hospodářské a finanční kriminality, která dnes náleží vrchním žalobcům. Za tím účelem by ráda odstartovala diskusi i o změně trestního řadu.



Dokončit by ji měl až její nástupce. Ministryně si kvůli záměru vyžádá analýzu od obou vrchních žalobců Lenky Bradáčové a Iva Ištvana, jejichž místa by při reformě zanikla. Pokud se zvedne odpor, nechce tlačit na pilu. „Někteří mohou jít do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství, kterému přibudou pravomoci. Ti lidé se neztratí,“ dodává Benešová, která odráží námitky, že by šla na ruku premiérovi v kauze Čapí hnízdo.

Nebojí se ani tlaku Hradu ve snaze ovlivňovat justici. „Pan kancléř má jistě rozpoznávací schopnosti. Hodně bych se divila, kdyby mi skutečně zavolal,“ uvedla v reakci na dotaz, jak by postupovala, kdyby se přece jen prezidentský aparát dal do pohybu. V interview dále připustila, že pokud dokončí ministerský mandát v řádné době, do advokacie se už nevrátí.