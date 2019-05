Benešová nezveřejní zprávu o objednávání trestního stíhání. Podle ministryně je dokument určený prezidentovi

Praha Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) odmítla poslaneckou žádost, aby zveřejnila svou zprávu o tom, že si lze v Česku objednat trestní stíhání. Tvrdili to prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).

Jejich výroky tehdy odmítla policie, Česká advokátní komora i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Benešová ve čtvrtek uvedla, že zprávu vypracovala pro Zemana jako jeho poradkyně a že dokument je neveřejný.

„Nelze tuto zprávu zveřejnit. Je to neveřejná listina určená pro prezidenta, takže z mé strany ji nedostanete. A můžete se obrátit na prezidentskou kancelář,“ řekla Benešová na žádost předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Ten už v rámci své otázky uvedl, že o zprávu žádal úřad hlavy státu neúspěšně. „Já jsem dostal odpověď od Kanceláře prezidenta republiky, že tou zprávou nedisponuje,“ řekl Michálek.

Benešová uvedla, že materiál vypracovala jako „oponentní zprávu ke koncepci a cílům ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství“. Zpracovala ji kvůli Zemanově schůzce s jejím předchůdcem Janem Kněžínkem (za ANO), která se konala 17. března letošního roku v Lánech. Prezidentovi ji předala o šest dní dříve.

„Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců. Popsala jsem tam třemi větami dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů,“ uvedla Benešová.

První kauza se týkala vynášení informací

První z nich byla podle ministryně kauza Beretta, která se týká vynášení informací z trestních řízení. „Bylo skutečně vytvořeno usnesení o zahájení trestního stíhání na advokáta v kauze Škoda Transportation versus České dráhy. To trestní oznámení směřovalo na jeho (advokátův) postih pro podvod,“ řekla Benešová.



„Šlo o to, že - tady už se v podstatě podmíněné tresty nemohou dávat, tam už by hrozil trest nepodmíněný - a to bylo smyšlené usnesení o zahájení (trestního stíhání), které bylo jedním policistou dáno do systému policie, a státní zástupkyně to akceptovala,“ uvedla Benešová. „Jak asi budeme nazývat takovéto jednání, než objednávkové trestní stíhání,“ dotázala se.

Druhou kauzou, kterou ministryně zmínila, byl případ údajného tunelování papírenské společnosti Neograph, v němž byl obžalován její bývalý obchodní ředitel Vladimír Sitta mladší. Vrchní soud v Praze ho osvobodil. „Popisuje to i ten soudce, že se jednalo o takovýto neblahý jev. A to je celá analýza,“ dodala ministryně spravedlnosti.