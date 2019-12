Benešovská nemocnice se v pondělí vrátí k běžnému provozu. Úřad doporučil začít s obnovou systému

BENEŠOV Benešovská nemocnice by se od pondělí mohla vracet do normálního provozu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve čtvrtek po poledni dovolil a doporučil začít s obnovou nemocničního IT systému, řekla Helena Frintová z krajského úřadu. Provoz zařízení ochromil v noci na středu kryptovirus, který napadl jeho počítačový systém. Nemocnice funguje v omezeném režimu. Nelze spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace byly zrušené.

Benešovská nemocnice kvůli počítačovému viru zela prázdnotou. Zdravotníci možná přijdou o data Na nápravě pracují specialisté, kteří chod systému zatím nemohli obnovit. Čekali na povolení od NÚKIB, jež nyní dorazilo. „Může se tak začít s výstavbou nových serverů, instalací nové firewallové ochrany, cíleného antiviru, tří nových serverů a s přeinstalováním celkem 600 dalších stanic,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Následovat bude postupně spuštění a obnova zálohových dat do NISu, PACS serverů,“ dodala. Nenastanou-li nepředvídatelné komplikace, skončí v pondělí nucené omezení provozu a spolupráce se záchrannou službou, která převáží pacienty do jiných zdravotnických zařízení. Hejtmanka uvítala, že se nenaplnily původní obavy z několikatýdenního výpadku, a je ráda, že o Vánocích bude nemocnice pracovat pravděpodobně v běžném režimu. Kryptoviry neboli ransomware napadají informační systémy firem, soukromé počítače i chytré mobilní telefony s cílem je zablokovat a vybrat od uživatelů výkupné za jejich zprovoznění. Výše výkupného se může pohybovat od zlomku bitcoinu až po statisícové částky. Na dotaz, zda benešovská nemocnice obdržela žádost o výkupné, hejtmanka ve čtvrtek nechtěla odpovědět s poukazem na to, že se věcí zabývají kriminalisté.