Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

  11:17
V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo zprůjezdnit jednu z kolejí. Při incidentu se nikdo nezranil. Podle Drážní inspekce, která případ prošetřuje, je příčinnou nehody oslnění strojvedoucího sluncem. Škoda přesahuje milion korun.
Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026) | foto: Drážní inspekce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)
Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)
Na Benešovsku vykolejil osobní vlak. (28. dubna 2026)
Vykolejený vlak na Benešovsku zastavil na koridoru dopravu. (28. dubna 2026)
Kromě šesti vyšetřovatelů Drážní inspekce na místo vyjeli i hasiči, kteří vyslali dvě své jednotky.

„Konkrétně máme informaci, že vlak projel návěstidlem,“ upřesnil důvod nehody mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář pro iDNES.cz.

Provoz na trati byl podle policie zastaven v 07:12, vlak jel na České Budějovice. „Strojvedoucí zřejmě přehlédl návěstidlo a projel ho a následně vykolejila lokomotiva a jeden vůz za ní,“ řekla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Podrobné informace o důvodech nehody přineslo vyšetřování Drážní inspekce po desáté hodině.

„Osobní vlak, který jel z Benešova do Tábora, měl ve výhybně Červený Újezd u Votic zastavit, protože obě traťové koleje směr jih byly obsazené. Strojvedoucí byl bohužel oslněný sluncem a začal brzdit pozdě před návěstidlem. Na výhybce, která nebyla postavena pro jeho jízdu, nadskočil a vykolejil,“ popsal generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Vlak podle něj není vybaven zabezpečovacím systémem ETCS.

Policie u strojvedoucího pro jistotu provedla i dechovou zkoušku, ta však byla negativní. Podle Schneeweissové bylo ve vlaku v době incidentu 73 lidí.

Nehoda poškodila výhybku a část kolejí. „Odhad škody na kolejích je 1,05 milionu korun, na vlaku 70 tisíc korun,“ řekl Kučera.

Dopravu v úseku mezi Olbramovicemi a Táborem v obou směrech zajišťují náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

