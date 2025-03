Likvidace škod podle Hladíka vyjde na stovky milionů korun. Sanace potrvá roky, je to největší havárie svého druhu na světě, prohlásil.

Ministr zdůraznil, že poté, co skončily likvidační práce, nastává fáze sanace. Riziko znečištění podzemních vod a řeky Bečvy je podle něho stále vysoké. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují, řekl dále Hladík.

„Ta aktuální situace je velmi nebezpečná a hrozí stále vysoké riziko ohrožení řeky Bečvy. Ministerstvo doporučuje vyhlásit stav nebezpečí pro tuto lokalitu, tak aby sanační práce mohli jít rychleji,“ vysvětlil ministr.

„Koncentrace benzenu jsou enormní a žádná havárie benzenu v takovémhle rozsahu nikde jinde na světě neproběhla,“ podotkl.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) se však kvůli havárii cisteren nechystá vyhlásit stav nebezpečí. „Z pohledu legislativy a kompetencí jde havárie za státem, pod který spadá Česká inspekce životního prostředí,“ řekl hejtman v reakci na vyjádření ministra Hladíka.

Co je výhodnější?

Vyhlášení stavu nebezpečí podporuje také starostka Hustopečí nad Bečvou Júlia Vozáková.

„Doporučení vyhlášení stavu nebezpečí podporuji, shodli se na tom všichni zúčastnění krizového štábu včetně odborníků, zjednodušilo by to likvidaci havárie,“ uvedla.

„Pokud se hejtman vyjádřil, že by iniciativa a vyhlášení stavu nebezpečí mělo být na vládě a České inspekci životního prostředí, tak to plně podporuji, byť nevím, kdo jaké má kompetence. Hlavní je, aby byl stav nebezpečí vyhlášen,“ doplnila.

„Všichni jsme v pohotovosti, nejde to jinak. Je to pro nás naprosto nová situace, všichni dělají co mají, poslední rozbory vody ze studní lidí v bezprostřední blízkosti havárie byly odebrány v pondělí a čekáme na výsledky,“ poznamenala Vozáková. „Zatím to však bylo v pořádku a hodnoty benzenu, pokud byly naměřeny, tak byly pod hygienickým limitem.“

Město Milotice nad Bečvou leží po proudu Bečvy dále od místa havárie. „Situaci sledujeme a i přes instalaci larsenových stěn vidíme, že se hodnoty benzenu v okolí havárie zvyšují, což je alarmující,“ poznamenala dnes starostka Milotic nad Bečvou Hana Bezděková.

„Máme tu chatovou oblast se stovkou obyvatel, kteří mají studny a denně volají, zda se budou dělat odběry, zatím se však provádějí jen v bezprostřední blízkosti havárie a u nás ne, takže vyčkáváme,“ uvedla s tím, že pokud by vyhlášení stavu nebezpečí vedlo k rychlejší asanaci území havárie, tak je jednoznačně pro tento krok.

„Co máme pitnou vodu z Porubské brány, tak podle měření jsou výsledky negativní, můžeme ji používat. Ale pro vodu ze studní platí preventivní doporučení ji nepoužívat. Nastává období jara, kdy tady hodně prší, podzemní vody jsou velké a zvednuté a tím se šíření (benzenu) může rapidně urychlit,“ upozornila starostka.

Dosud největší podobná nehoda se stala v Číně, byla však přibližně třikrát menšího rozsahu.

Lidem nic nehrozí, ale na rychlosti záleží

Obyvatelům v okolí Hustopečí bezprostřední nebezpečí podle Hladíka nehrozí. Ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček řekl, že se jim daří situaci dobře komunikovat. „Všechna opatření jsou dělána nejrychleji, jak jen je to techniky možné,“ dodal.

Jednotlivé složky na místě pracují v dýchacích přístrojích a speciálních oblecích. Nyní se v oblasti buduje ochrana formou takzvaných larsenových stěn.

„Tedy i jednotlivé řešení této havárie, zamezení šíření podzemních vod a likvidace a sanace tohoto území jsou originální, specifické, neustále se vyvíjejí a dělají na tom špičky kapacit nejenom v České republice, ale také ze zahraničí,“ řekl Hladík. „Budou aplikované nějaké technologie, které jsou světově unikátní,“ doplnil.

Ministr bude informovat vládu o rozsahu a nebezpečnosti kontaminace vod a některých potřebách, které bude vláda zajišťovat.

Ohrožená je i chatová oblast v Miloticích nad Bečvou a termální prameny v Lázních Teplice nad Bečvou, bojí se i tamní rybáři. Vyhlášení stavu nebezpečí je podle nich na místě.

„Havárie se stala na území Olomouckého kraje a hejtman by měl jednoznačně vyhlásit stav nebezpečí. Proč je to důležité je naprosto zásadní, a informoval jsem o tom oba ministry (Hladíka i Výborného), že to zásadním způsobem zrychlí řešení a likvidace následků havárie a rychlost je půlka vítězství,“ upozornil na dotaz iDNES.cz šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

„Larsenová stěna už měla dávno stát, měly by se zajistit chemické firmy, které budou schopny kromě Dezy přijímat kontaminovanou vodu a tu dekontaminovat. Měly by se sehnat firmy, které budou přijímat kontaminovanou zeminu a tuto čistit. Krizový stav by tomu všemu prospěl,“ doplnil.

„Jestli se zvyšuje hodnota benzenu na výusti ze spodního jezera do Bečvy, která je zaslepená, neteče tam ani kapka, tak je zřejmé, že se benzen pohybuje na hladině podzemní vody, v podloží,“ popsal.

Bečva je podle něho jediná štěrkonosná řeka v zemi. „A kolem ní je všechno ve štěrkovém podloží v původních korytech, tak to bude postupovat dál a hrozí nebezpečí pro chatovou oblast v Miloticích nad Bečvou, kde je stovka chat a lidé tam mají studny, a samozřejmě jsou blízko Teplice nad Bečvou a může to ohrozit tamní termální vody,“ vysvětlil dále Pernický.

Jak na dopravu

Správa železnic nyní řeší, jak zajistit železniční infrastrukturu v regionu, osobní, ale i nákladní. Přemýšlí o náhradní koleji.

„Po dnešním dni jsem nabyl přesvědčení, že budeme řešit určitou studii, zda nevytvořit vně zasaženého území náhradní kolej, jelikož sanace může trvat roky,“ prohlásil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

Stav nebezpečí Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v republice vyhlášeny v reakci na mimořádné situace. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení a válečný stav. Stav nebezpečí vyhlašují hejtmani kraje, v Praze primátor. Může se týkat celého území regionu nebo jen části. Stav nebezpečí lze vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Další prodloužení je možné jen se souhlasem vlády. Vyhlašován byl kvůli povodním, ale třeba také výskytu afrického moru prasat. Naposledy byl vyhlášen loni v září kvůli povodním ve třech krajích. Jako první 13. září v krajích Moravskoslezský a Olomoucký, o den později se přidal Liberecký kraj. Vyhlášením stavu nebezpečí získává vedení kraje zvláštní pravomoci, umožňuje i nasazení vojáků. (čtk)

28. února 2025