„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Autor: ,
  14:28aktualizováno  14:28
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti, která ji provozuje převážně pro místní klienty. Současná cenová omezení by podle ředitele Petra Chadima neumožňovala provoz bez ztráty. Druhá zavřená stanice v Šakvicích na Břeclavsku je provozovaná společností Signum.
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. | foto: Google streetview

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
54 fotografií

Kdy se čerpací stanice v Dobšicích znovu otevře, není jasné. Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X, sděluje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. Nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ uvedl Chadim.

O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny. Pro pátek je státem stanovená maximální cena za Natural 95 v hodnotě 41,77 Kč/l, u nafty jde o částku 45,20 Kč/l.

Klientela čerpací stanice je podle Chadima lokální. „Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám ‚klekla‘ neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ sdělil ředitel. Do budoucna plánuje společnost pumpu zrušit.

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
54 fotografií

Také u čerpací stanice v Šakvicích zatím není jasné, jak dlouho zůstane uzavřená. Bude záležet na vývoji na trhu, uvedla Česká televize s odkazem na jednatele společnosti Signum. Ten potvrdil, že důvodem uzavření jsou vládní cenové stropy, pro firmu je ale prodej pohonných hmot jen doplňkovým podnikáním.

Od středy stanovuje ministerstvo financí na čerpacích stanicích maximální ceny pohonných hmot. Jde o součást opatření proti dalšímu zdražování způsobenému válkou na Blízkém východě. Ve středu si provozovatelé nesměli účtovat za benzin více než 43,15 koruny a za naftu více než 49,59 koruny za litr. Pro každý následující den stanovuje ministerstvo nová maxima, čtvrteční nejvyšší cena nafty byla proti středeční o 19 haléřů nižší, u benzinu klesla o deset haléřů.

Proti úterý, pro které ještě státem stanovená maxima neplatila, se ve středu cena benzinu na pumpách v Jihomoravském kraji nezměnila, nafta zdražila o 28 haléřů. Pohonné hmoty začaly zdražovat po zahájení války na Blízkém východě. Od konce února průměrná cena benzinu v Jihomoravském kraji vzrostla o 8,15 koruny na litru, nafta zdražila o 15,20 koruny na litru.

Vstoupit do diskuse

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.