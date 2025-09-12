„Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda,“ vyjádřila se na instagramu Kohoutová.
Herečka a zpěvačka se podle svého vyjádření od kroků a fungování celého hnutí důrazně distancuje a považuje použití písně bez jejího souhlasu a licence za nepřijatelné. Proti zneužití svého hitu, který má do dnešního dne na Youtube 20 milionů zhlédnutí, plánuje podniknout právní kroky.
Zneužití tvorby nebo sloganu není na české politické scéně ojedinělý případ. V minulosti například politička Jana Bobošíková použila v kampani tehdejšího volebního bloku Hlavu vzhůru ve své hymně hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero „metelesku blesku“, což ostře zkritizoval scénárista filmu Zdeněk Svěrák.
Loni zase spolek Mladá ODS použila na svém srazu známou hlášku rappera Rohoniho „zdravim, zdravim, dobré dopo“. Umělec se proti tomuto užívání ohradil s tím, že se považuje za apolitického a nepřeje si být se stranou tímto způsobem spojován.