Bernard točí planetou Plzeň. Po odchodu hejtmana z ČSSD není jasné, co bude dál

PRAHA Do ČSSD vstupoval v době slávy, kdy měla premiéra i podporu okolo 29 procent. Minulý týden plzeňský hejtman Josef Bernard oznámil odchod. Zda někdejší vlivný podnikatel skončí i ve funkci hejtmana, se bude teprve rozhodovat.

V ČSSD zažil Josef Bernard stejně raketovou kariéru jako předtím v plzeňské Škodovce. Do ní vstupoval jako dělník a v roce 2015 ji opouštěl jako generální ředitel a menšinový společník. Poslední Bernardův tah notně zamíchal krajskou politikou.



Příští týden v úterý si šéf strany Jan Hamáček přijede poslechnout, jak hodnotí tamní představitelé strany situaci po Bernardově odchodu. Ti se již například ústy předsedy městské organizace v Plzni Michala Chalupného nechali slyšet, že Bernard nezapustil v sociální demokracii kořeny. Přitom rok poté, co do ní vstoupil, už seděl na hejtmanském postu, kde je dodnes. Spory vznikaly i kvůli Bernardově antikomunistické rétorice. Ta plzeňské buňce úplně vlastní není. Bernardův předchůdce ve funkci hejtmana Václav Šlajs (ČSSD) s KSČM vesele v kraji vládl.

Bernard prezentuje svůj odchod jako mix ideových a lidských neshod. Přiznal, že má nabídky odjinud. „Jednali se mnou zástupci STAN a ústy Pavla Čížka to deklarovali veřejně. Tak před měsícem byla jednání velmi intenzivní, ale již mají lídra – Pavla Čížka. Žádná definitivní dohoda s nimi není,“ řekl Bernard serveru Seznam Zprávy.

Se Starosty? Risk

Čížek, který je za Starosty a nezávislé na hejtmanství Bernardovým náměstkem pro dopravu, LN potvrdil, že o Bernarda mají zájem delší dobu. Nevyloučil možnost, že by mu přenechal pozici krajské jedničky. „Když jsem se dozvěděl, že pan Bernard vystupuje z ČSSD, znovu jsem říkal, že naše nabídka platí. Řekl jsem také, že jsem ochoten se vzdát případně i místa lídra kandidátky do krajských voleb,“ sdělil LN Čížek. Jména na kandidátkách je možné měnit do července.

„Nic moc jiného než vstoupit ke Starostům mu nezbývá. V ANO šanci nemá, stejně ani v TOP 09, která půjde do voleb v koalici s ODS,“ řekl LN vlivný občanský demokrat. Zároveň upozornil, že Bernardovo zvolení na kandidátce Starostů v Plzeňském kraji je nejisté. V krajských volbách v roce 2016 skončilo jejich uskupení až na pátém místě s 8,15 procenta.

Bernard, který na dotaz LN ohledně přestupu neodpověděl, nabídl hejtmanskou židli ČSSD k dispozici. Kupříkladu Čížek ale změnu nepodporuje. „Byl jsem vždy proti tomu, aby někdo v průběhu volebního období odstupoval z funkce. Je to nesmyslné i kvůli volbám, které budou za čtyři měsíce,“ řekl LN. Podle koaličních zastupitelů z kraje je vysoce pravděpodobné, že Bernard si bude chtít vlivný post udržet i po odchodu z ČSSD.

Znalci dění uvnitř ČSSD říkají, že se se stranou rozcházel dlouhodobě. Poslední kapkou byla prý nedůvěra spolustraníků vůči tomu, zda dodržel všechna hygienická opatření kvůli nákaze covid-19, na který byl pozitivně testován. Roli může hrát údajně i to, že voličský potenciál strany v uplynulých letech výrazně klesl. Navíc Bernardova krajská buňka ho odmítla vybrat do čela kandidátky pro nadcházející volby.Veřejně se ho po odchodu ale zastal například místopředseda ČSSD Michal Šmarda. „Pana Bernarda si vážím a velmi si ho cením. Pro sociální demokracii je to velká ztráta. Jeho rozhodnutí respektuji,“ uvedl.

Podíl ve Škodovce

Bernard zanechal výraznou stopu nejen v politice, ale i v byznysu. Až do roku 2017 byl společníkem ve Škodě Transportation. Na dotaz LN, kolik za prodej podílu, který koupila skupina PPF Petra Kellnera, získal, neodpověděl.

Hejtman nechtěl LN prozradit ani to, kolik projektů a v jaké hodnotě podpořila nadace, kterou založil spolu se svou ženou. Přitom před posledními krajskými volbami tvrdil, že v případě volebního úspěchu dá veškeré výnosy ze svých akcií Škody Transportation na charitu.

Bernard nechtěl v minulosti uvést ani to, od koho koupil původně v roce 2012 podíl ve Škodovce. Faktem je, že firmu spoluvlastnil s kontroverzními podnikateli spojenými s vytunelováním Mostecké uhelné společnosti Markem Čmejlou a Jiřím Divišem. Ty odsoudila švýcarská justice za podvod a praní špinavých peněz.

Plzeňskou Škodu Holding, ze které se vydělila Škoda Transportation, koupila v roce 2002, v éře tehdejšího generálního ředitele Martina Romana, neprůhledná švýcarská společnost Appian Machinery, za kterou jednali právě Diviš s Čmejlou. Kolovaly spekulace, že vlastníkem Škody by mohl být právě pozdější šéf ČEZ Martin Roman.