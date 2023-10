Řidič po nárazu do dodávky na D5 u Berouna vylétl z auta a přejel ho kamion

Na dálnici D5 se okolo půl čtvrté ranní po nehodě vytvořila dlouhá, asi desetikilometrová kolona, objízdná trasa byla vedena sjezdem na 18 km. Dva jízdní pruhy jsou otevřené od osmi hodin, celá vozovka je v provozu od 9:30. I po otevření zůstala na dálnici kolona, která se pomalu rozjížděla.

Auta se srazila kolem 03:30 mezi 14. a 15. kilometrem dálnice. Kolizi předcházel náraz osobního vozu do středových svodidel, při níž se auto obrátilo do protisměru. „Po nárazu řidič na chvíli opustil vozidlo, pak se do něj vrátil, a když byl uvnitř vozidla, narazila do něj dodávka. Vlivem nárazu byl řidič osobního vozu vymrštěn na dálnici, kde ho přejela zatím nezjištěná nákladní souprava,“ řekla mluvčí.

Řidič osobního auta podle Richterové utrpěl závažná zranění, kterým na místě podlehl. „Kriminalisté, kteří si celou událost převzali, nařídili u zemřelého soudní pitvu. Budou zjišťovat přesnou příčinu a okolnosti nehody,“ řekla. Policisté také hledají svědky nehody, ozývat se jim mohou na linku 158.

V souvislosti s kolonami, které po nehodě vznikly, byly zpožděné i některé spoje MHD. Pražská integrovaná doprava (PID) uvedla, že některé spoje na Berounsku dosáhly zpoždění i 45-60 minut. Odřekla také některé ranní spoje na linkách 380, 394, 425, 630 a 633.