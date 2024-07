Bývalý šéf vojenských špionů Beroun míří k Pojarovi, navíc ohlídá bezpečnost řízení letů

Původní zpráva

Bývaly doby, kdy šéfové tajných služeb končili ze dne na den bez vidiny dalšího zaměstnání. Známý je třeba osud bývalého ředitele BIS Karla Vulterina, který po odchodu z kontrarozvědky koncem 90. let pracoval jako šéf jednoho pražského kasina. Stát se o něj nepostaral. V případě Jana Berouna, který do letošního června deset let velel Vojenskému zpravodajství, by to mohlo být jinak.