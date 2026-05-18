„Holčička nejspíš sama odešla z bytu, když její rodiče ještě spali,“ uvedla středočeská policie. Policistka, která ji u supermarketu našla, holčičku vzala na policejní služebnu a začalo pátrání po rodičích.
Výzvu policie o zjištění totožnosti dítěte a kontaktování jejích rodičů následně přesdílelo město na svém Facebooku. Do pátrání se tak zapojila i veřejnost.
Jedna z žen holčičku poznala a kontaktovala policii i rodiče dítěte. Ve stejnou dobu se na policii obrátili také samotní rodiče, kteří dceru hledali.
Policie poté potvrdila, že nalezená holčička už je zpět u rodiny. Poděkovala také veřejnosti za sdílení příspěvku a pomoc při rychlém vyřešení celé situace.