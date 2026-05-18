U supermarketu v Berouně našli dvouletou holčičku, nikdo ji nepohřešoval

Autor:
  10:55
Pozdvižení v Berouně ráno způsobila dvouletá holčička, která sama bez doprovodu stála u supermarketu Lidl v tamní obchodní zóně. Osamoceného dítěte si všimla policistka v civilu, která jí okamžitě poskytla pomoc. Později se ukázalo, že holčička odešla z bytu, zatímco rodiče ještě spali.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Holčička nejspíš sama odešla z bytu, když její rodiče ještě spali,“ uvedla středočeská policie. Policistka, která ji u supermarketu našla, holčičku vzala na policejní služebnu a začalo pátrání po rodičích.

Výzvu policie o zjištění totožnosti dítěte a kontaktování jejích rodičů následně přesdílelo město na svém Facebooku. Do pátrání se tak zapojila i veřejnost.

Jedna z žen holčičku poznala a kontaktovala policii i rodiče dítěte. Ve stejnou dobu se na policii obrátili také samotní rodiče, kteří dceru hledali.

Policie poté potvrdila, že nalezená holčička už je zpět u rodiny. Poděkovala také veřejnosti za sdílení příspěvku a pomoc při rychlém vyřešení celé situace.

Témata: Beroun, policie, Facebook

