„Na cyklostezku se vysypala část plastiky. Zajišťujeme bezpečnost na místě a informujeme magistrát. Událost se obešla bez zranění, most je v místě pádu průjezdný,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká abstraktní plastika Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na pravém břehu Vltavy u Barrandovského mostu od roku 1990. Jejím autorem je akademický sochař Josef Klimeš.
Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti. Podle serveru Publico se kvůli degradaci litého betonu připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit.