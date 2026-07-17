Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

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  10:11
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Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
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Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

„Na cyklostezku se vysypala část plastiky. Zajišťujeme bezpečnost na místě a informujeme magistrát. Událost se obešla bez zranění, most je v místě pádu průjezdný,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká abstraktní plastika Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na pravém břehu Vltavy u Barrandovského mostu od roku 1990. Jejím autorem je akademický sochař Josef Klimeš.

Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti. Podle serveru Publico se kvůli degradaci litého betonu připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit.

Dílo Rovnováha u Barrandovského mostu (2024)

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