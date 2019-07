Betonových truhlíků se Praha 5 měla zadarmo zbavit, zatím ale nezmizely. Odvoz je prý drahý a náročný

Praha Nevydařený pokus o snížení hluku a zlepšení ovzduší na Praze 5 teprve čeká na své uzavření. 240 nevzhledných betonových květináčů, proti jejichž umístění v ulicích před sedmi lety protestovali obyvatelé městské části, radnice sice v únoru darovala zájemcům za odvoz, ti ale podcenili jejich hmotnost a velikost.

U odstraňování navíc vždy musí asistovat úředníci i strážníci. Dvě stovky květináčů tak dál stojí v ulicích. Ale městská část plánuje, že poslední betonová nádoba zmizí z Prahy 5 do konce září.



Městská část měla betonové květináče rozdat už začátkem února, kdy o ně údajně byl enormní zájem: byly úředně rozdány během jediného dne. Nevyužitou nádobu si mohl na zahradu postavit kdokoliv s jedinou podmínkou - musel si ji odvézt na vlastní náklady.

Právě to je ale podle tiskové mluvčí radnice Prahy 5 Markéty Drešlové komplikovanější, než si zájemci mysleli. „Květníky jsou velké a těžké, odvoz je problematický,“ řekla serveru Lidovky.cz Drešlová. Městská část proto domlouvá novým vlastníkům obřích truhlíků firmy, které jsou schopné je naložit a přemístit.

Náklady by podle sepsaných darovacích smluv měli nést noví majitelé květináčů. Ani tak ale pro městskou část, kterou už jejich pořízení stálo přes šest milionů korun, není jejich odstranění zadarmo. „Každý odvoz je potřeba předem nahlásit a následně monitorovat. U akce musí být přítomný úředník z městské části a strážníci,“ vyjmenovala mluvčí. Květníky se navíc nakládají zásadně v noci, aby jejich odvoz neblokoval provoz.



Tempo odstraňování tak není nijak závratné: od února se městské části podařilo zbavit se 40 truhlíků z 240. „Přejeme si, aby zbývající zmizely nejpozději do konce září,“ doplnila Drešlová. Podle informací úřadu míří betonové květináče na soukromé pozemky.

Betonové truhlíky rozmístila Praha 5 v roce 2012. Podle plánu je měla městská část zakopat a vysadit do nich dřeviny, které by čistily ovzduší a pohlcovaly hluk aut. Obyvatelé ale proti záměru protestovali, zejména kvůli jejich nehezkému vzhledu a nedostatku místa na chodnících. Tráva v květináčích navíc usychala a dřeviny ničili vandalové. Z nejfrekventovanějších míst je proto městská část odstranila.

Radnice se nepopulárních květníků nicméně dlouho zcela zbavit nemohla. Z jejich celkové ceny totiž zaplatila 13 a půl milionu korun z evropských fondů. Pokud by městská část neudržela projekt funkční po dobu pěti let do roku 2018, dotaci by musela vrátit. To se také zčásti stalo, i když kvůli umístění v památkové zóně a nesouhlasu obyvatel 66 květníků předčasně odstranila. K původně plánovanému nákladu 1,6 milionu korun se tak přidalo dalších 4,5 milionu. 150 tisíc navíc musela Praha 5 zaplatit památkářům za umístění v památkové zóně.