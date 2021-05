Jak proběhne další rozvolnění? Skupina MeSES radí zahrádky nebo akce venku nepovolovat

Praha Skupina MeSES radí vládě nepřidávat do příští vlny rozvolňování další změny. Návrh byl otevřít zahrádky, akce venku a částečně ubytování. Skupina doporučuje v květnu a červnu jen hromadné akce se sezením. Sedadla musí být kvůli trasování číslovaná a třeba je test či jiné potvrzení. Rotační výuka by mohla skončit v krajích s lepší situací. Bez ní by mohly být třídy, které jsou ve škole aspoň dva týdny.