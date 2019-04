Bez kamer a v přísném utajení. Šéf tajné služby dostal medaili CIA

Ředitel české kontrarozvědky BIS Michal Koudelka zažil zřejmě vrchol své dosavadní kariéry. V březnu v USA převzal prestižní ocenění George Teneta.

Jak zjistily LN, 6. března v sídle CIA v Langley v americkém státě Virginie obdržel prestižní ocenění George Teneta. Setkání se odehrálo v přítomnosti českého premiéra a vedení Ústřední zpravodajské služby. Protagonisté ceremoniálu informaci potvrdili. Poprvé připustili, že kromě Andreje Babiše se březnové cesty do USA, která čítala i setkání s prezidentem Donaldem Trumpem, skutečně zúčastnil i šéf české rozvědky.

Ředitele BIS přitom hlava státu Miloš Zeman dvakrát odmítl jmenovat do funkce generála a českou kontrarozvědku dokonce prezident označil za čučkaře.



Michal Koudelka byl šéfem BIS zvolen v roce 2016

„BIS dostala od CIA cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci udělovanou jednou za rok,“ napsal na dotaz LN Babiš bez dalších podrobností. Skutečnost, že z rukou ředitelky CIA Giny Haspelové obdržel medaili za dlouhodobou efektivní spolupráci se spojeneckou tajnou službou, potvrdil také šéf BIS. „Toto nejvýznamnější ocenění, které CIA dává, beru nejen jako ocenění své práce, ale především jako ocenění práce BIS,“ sdělil LN Koudelka. Setkání v Langley provázelo přísné utajení. Bod nebyl v oficiálním programu cesty do USA. Koudelka letěl zvláštním letounem, který odstartoval z pražských Kbel krátce po odletu vládní delegace.

Striktní omezení platila i pro návštěvu centrály CIA. Americká strana si vymínila, že se jednání za českou stranu mohou zúčastnit pouze premiér a šéf BIS. Ani český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček na VIP akci pozvánku nedostal. „Bylo to hodně spontánní. Češi o žádném ceremoniálu nevěděli. Byli překvapení. Chystali se na pracovní jednání, které ale mělo nečekanou vsuvku,“ přiblížil LN dění za zdmi nejvlivnější zpravodajské služby světa důvěryhodný zdroj, který je obeznámen s detaily setkání.

Dle lidí z branže je to událost. „Uděluje se při výjimečných příležitostech. Nedostává to každá návštěva,“ říká František Bublan, bývalý šéf české rozvědky.



Obdarování medailí George Teneta se skládá ze dvou částí. Kromě zasklené plakety oceněný získá i plastiku na podstavci. Koudelka si ji však dlouho neužil. „Kvůli netypickým rozměrům si ji po ceremoniálu vzali Američané zpět. Posílají to do Prahy diplomatickou poštou,“ přiblížil důvěryhodný zdroj. Celkově setkání Koudelky a Babiše v CIA trvalo dvě hodiny. Premiér dostal brífink na nejožehavější globální témata, které řeší americká rozvědka ve světě.

Otec války proti teroru

Ocenění nese jméno po řediteli CIA Tenetovi, který sloužil dvěma americkým prezidentům z dvou odlišných stran – demokratu Billu Clintonovi i republikánskému Georgi Bushovi mladšímu. Zažil ve službě jeden z přelomových okamžiků moderní americké historie, teroristické útoky z 11. září 2001. Přisuzuje se mu vytvoření konceptu války proti terorismu, který si osvojil prezident Bush.

Kromě toho ale Tenet čelil i kritice. A to za vlažný postup vůči al-Káidě v měsících, které vyústily v nejničivější teroristický čin na americké půdě. Byl v čele CIA i ve chvíli, kdy se USA a Spojené království rozhodly zaútočit na režim Saddáma Husajna v Iráku. Důvodem měl být podle zpravodajců fakt, že vlastní zbraně hromadného ničení. Tyto informace se však po invazi nepotvrdily.

Tenet byl rovněž spojován s tvrdými výslechovými praktikami, jako je například waterboarding, které CIA v době, kdy tajnou službu řídil, povolil prezident Bush.

Jedním z hrstky Čechů, kteří se s Tenetem sešli, je František Bublan. Bývalý ministr vnitra za ČSSD v letech 2001 až 2004 vedl Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Pamatuje si Teneta jako výraznou osobnost. „Měl tah na branku. Byl jsem u něj na setkání po 11. září,“ zavzpomínal Bublan.

Domácí přestřelky

Tenetova medaile se udílí každý rok některé ze zahraničních tajných služeb, se kterou mají Američané nadstandardní vztahy. Předloni padla volba na Saúdskou Arábii. Z rukou ředitele CIA Mikea Pompea ji obdržel Mohamed bin Nájif, tehdejší korunní princ tamní vládnoucí dynastie. Saúdové patří k tradičním spojencům USA na Blízkém východě.

Nedávné ocenění šéfa BIS přišlo jen pár měsíců poté, co prezident Miloš Zeman označil příslušníky české kontrarozvědky za čučkaře. Hrad Koudelku a práci BIS kritizuje dlouhodobě. Nelíbilo se mu, že v tajné zprávě BIS uvedla, že se v Česku nevyráběl novičok. Tedy jed, kterým byl otráven dvojitý špion Sergej Skripal. Z pokusu o jeho vraždu je obviňovaná Moskva.

Zeman kritizoval i vyhoštění ruských zpravodajských důstojníků z Česka, které naopak BIS podporovala. Odlišné postoje měl Hrad a tajná služba i na vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina. Zatímco Zeman chtěl, aby byl vydán do Ruska, Koudelka tlačil na extradici do USA, kde měl Nikulin ukrást desítky milionů osobních údajů od uživatelů několika sociálních sítí. Naposledy se Zeman pustil do BIS kvůli setkání Koudelky s ministrem školství, kde se řešil způsob výuky moderních dějin na školách. Podle Zemana se do toho tajné služby nemají montovat.

Říjnová revoluce?

Kromě slovních přestřelek má škorpení Hradu s BIS i praktickou rovinu. Vláda už dvakrát navrhla Koudelku na povýšení do hodnosti brigádního generála. Zeman však ani jednou povýšení neschválil. Už za měsíc se při květnové vzpomínce na konec 2. světové války bude na Hradě povyšovat znovu. Jestli se Babišův kabinet rozhodne navrhnout Koudelku potřetí na generála, jisté není. Premiér na přímou otázku nereagoval.

Podle lidí z bezpečnostní komunity je však květnový termín nepravděpodobný. „Půjde o to, aby se našla nějaká dohoda a důstojná ústupová varianta pro Hrad. Možná to bude realističtější na říjnové oslavy státnosti,“ tipuje si jeden ze zpravodajců.