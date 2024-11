Do práce, nebo vězení. Bezdomovectví má být trestný čin, navrhuje senátor

„Je nejvyšší čas začít řešit problémy s bezdomovectvím. Jak jsem slíbil, začal jsem pracovat na řešení tohoto sociálního a bezpečnostního problému. Každý, kdo se ocitl na ulici nikoli vlastní vinou, ten si určitě zaslouží pomocnou ruku. Ale ti, kteří pro nápravu nechtějí vůbec nic dělat, tak proti nim je potřeba zasáhnout,“ uvedl Hraba ve videu sdíleném na svých sociálních sítích.

Řešení „problému“ by podle něj mělo mít čtyři základní body. Jako první zákaz žití na ulici, dále donucení k opuštění veřejného prostoru za současné nabídky sociální pomoci. V třetím bodě Hraba uvádí, že nerespektování zákona bude znamenat okamžitý trest.

Zdeněk Hraba @hraba_z Plním program, se kterým jsem dostal vaši důvěru: problémy s bezdomovectvím musíme řešit, ne před nimi strkat hlavu do písku. ✅



Začal jsem pracovat na návrhu, který nabídne pomocnou ruku těm, kteří ji chtěji, a naopak vykáže z veřejného prostoru ty, pro které je ohrožování…

„V ideálním případě by to byly veřejně prospěšné práce na financování ubytování. Nepomůže-li to, bude muset následovat nutně odnětí svobody,“ navrhuje senátor a věří, že podobný zákon by zabránil bezdomovcům páchat trestnou činnost, ke které podle něj v současné době dochází ve městech.

Jako čtvrtý bod pak Hraba v rámci chystaného zákona zmiňuje nutnost finančního a personálního posílení sociální pomoci. Na návrhu zákona pracuje senátor se zástupci obcí a měst, s městskou policií nebo sociálními odbory.

Právě výzva k věznění bezdomovců rozdmýchala reakce lidskoprávních organizací, které pomáhají lidem na ulicích.

„Senátor Hraba se poradil s benešovským uličním výborem a chce zavírat neposlušné bezdomovce do vězení. A daňoví poplatníci za jednoho zaplatí cca 60 000 měsíčně, hlavně aby v Benešově neseděli v parku na lavičce,“ okomentoval Hrabův příspěvek Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství v organizaci Člověk v tísni.

V České republice žije bez domova přibližně 24 tisíc lidí, s každým rokem jich přibývá. Problémy na pracovním trhu i vysoká cena nemovitostí mohou situaci ještě zhoršit. Zhruba polovina českých bezdomovců žije venku na ulici, v provizorních přístřešcích nebo squatech.

Druhá polovina využívá možnost přespání v azylových domech a obecních ubytovnách pro lidi bez přístřeší. Na ulici je v Česku daleko více mužů (80 procent) než žen. V azylových domech je pak poměr rozdílný, žije v nich 30 procent žen, 38 procent mužů a 32 procent dětí.