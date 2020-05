Anonymní odborník pomohl Česku rychle reagovat na koronavirus. ‚Myslím, že nechce být slavný,‘ řekl Hamáček

PRAHA Kdo vyvolal rychlou reakci Česka na šířící se hrozbu epidemie koronaviru? Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) mělo jít o nejmenovaného odborníka, který varoval vládu dostatečně alarmujícím matematickým modelem. Dotyčný odborník si však podle Hamáčka přeje zůstat v anonymitě, řekl ministr v rozhovoru pro Info.cz.

„Ten moment, kdy jsem si uvědomil, že se na nás valí vlak v protisměru, byl, když jsem viděl matematický model, který na základě křivek z Itálie a možná už ze Španělska namodeloval, co by to znamenalo v počtu nakažených u nás a kdy dojde ke kolapsu zdravotnictví. Když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, bylo ticho. Uvědomili jsme si, že v horizontu týdnů se na nás řítí obrovský průšvih, a já jsem řekl, že to musí vidět premiér,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro server Info.cz.



Veřejnosti neznámý expert předložil model, který se nejdříve některým členům vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) zdál údajně příliš pesimistický, proto Hamáček několik dní sledoval vývoj epidemie, zda se shoduje s navrženým modelem. Shodoval. To byl podle Hamáčka zlomový moment, který přiměl premiéra změnit názor.

„Nechal jsem si ty čísla v mobilu a každý den jsem si zkontroloval počty reálných případů s modelem a ono to sedělo skoro přesně. To samé evidentně dělal premiér, a když to pátý nebo šestý den vycházelo, že to nabírá exponenciální křivku, tak pochopil, že je zle,“ řekl v rozhovoru Hamáček.

Kdo byl ale tím odborníkem, díky kterému mohla česká vláda rychle zasáhnout, se ale zatím nedozvíme. Podle Hamáčka si dotyčný expert přeje zůstat v anonymitě a o slávu nestojí. „Dohodli jsme se, že není důležité, kdo to byl. Myslím, že nechce být slavný, a my stále s týmem kolem něj spolupracujeme. Odvedl pro tuto republiku obrovský kus práce. Když s tím bude souhlasit, tak mu poděkuji veřejně, ale v této fázi ten souhlas nemám,“ vysvětlil Hamáček.

‚Všechno to bylo za pochodu‘

Hamáček v rozhovoru také vysvětloval, jaké byly počátky ohledně nákupu ochranných pomůcek pro zdravotníky, kterých byl nedostatek a dodávka slibovaných zhruba 5 milionů respirátorů, které se zpozdily v Nizozemsku, byla v nedohlednu. Hamáček proto informoval premiéra, že zkusí zajistit dodávky z Číny. To bylo při schůzce na ministerstvu průmyslu ze 14. března.

„Teď je nám předhazováno, jak to bylo domluveno dopředu a jak už to dohodli v únoru v Číně. Tyhle obavy se můžu pokusit rozptýlit: všechno to bylo za pochodu,“ hájí postupy Hamáček.

Vicepremiér ale upozornil, že ministerstvo vnitra na zajišťování dodávek ochranných pomůcek nebylo zpočátku připraveno. „My jsme nikdy nepočítali s tím, že budeme zajišťovat respirátory a roušky pro celou republiku. To není v popisu práce ministerstva, nebyli jsme na to nastaveni, nikdy to tak nebylo. Až 14. března jsme to zkusili.“

Nakonec se podařilo dodávky sjednat, ale bylo potřeba je zaplatit předem, což byl problém. V tom se obrátil Hamáček na guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. „Zavolal svoje lidi do práce a nastavil mechanismus, který umožnil za první objednávky zaplatit okamžitě,“ vysvětlil v rozhovoru vicepremiér.

Na dodávky ochranných prostředků z Číny se snesla řada kritik, Hamáček ale krok vysvětluje jasně: „Všichni se asi shodneme na tom, že ve chvíli, kdy máte krizi a potřebujete pomoct, tak koupíte ty prostředky tam, kde jsou. A ony prostě nikde jinde nebyly.“

Hamáček také přiznal, že šlo o velmi hektické období. „Přiznám se, že si toho mezi tím 14. březnem a prvním letadlem moc nepamatuju. Všichni moji spolupracovníci říkali, že jsem byl v divném stavu, že jsem de facto držel v ruce pořád telefon. Byl to neuvěřitelný zápřah,“ dodává.