Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

„Chcete schválit vyhlášku, která je pro obyčejného člověka, jako jsem já, je to likvidační. Mám auto z roku 2017, o to se starám, jak kdybych ho včera koupil. S tímto autem už nebudu moct ale jezdit, takže půjdu na živnostenský úřad, odevzdám živnostenský list a bude ze mě nezaměstnaný,“ řekl Petr Marek, který organizaci dnešního zamýšleného protestu ohlásil.
„Žádám vás, zrušte tento návrh a zkuste ho předělat pro malé živnostníky, jako jsem já,“ vyzýval dopoledne zastupitele taxikář.
Na zastupitelstvu promluvil také provozovatel taxi služeb Lukáš Kurdějovský, který je autorem petice Za rozumnou regulaci taxi v Praze – férové podmínky pro stávající vozy.
„Sám mám hybridní auto, ale povinnost přejít na elektroauto je pro nás tvrdá. Mnoho z nás investovalo do hybridních vozidel, splňují normy a mohou jezdit mnoho let. Plánuji ho používat dalších osm let, nakoupil jsem minulý rok. Byl bych rád, aby se to týkalo jen nákupu nových vozidel. Je to dávno, ale v ostatních městech nechali dojezdit ty, které jsou už evidované jako taxi. Mají to v Londýně, Hamburku... Jinak to je zásah do podnikání,“ pronesl Kudějovský.
„Investice do drahých aut za miliony, kde baterie při rychlonabíjení odejde po 150 tisících kilometrech, je ekonomická sebevražda,“ napsal už dříve Marek v nesouhlasném dopisu.
Upozornil, že změna by dopadla také na kurýry rozvážející jídlo. „Ti mají často starší auta a nemají na to, aby si kupovali elektromobily za miliony, když vydělávají třeba jen 100 nebo 200 korun za hodinu práce,“ uvedl taxikář.
Myslí si, že z vyhlášky by profitovaly velké taxi společnosti Bolt a Uber. „Z celého návrhu je cítit pachuť toho, že tato vyhláška nebyla psána pro zlepšení služby nebo pro řidiče, ale pro úzkou skupinu vyvolených, kteří chtějí trh ovládnout a nás z něj vytlačit,“ tvrdí Marek.
Arnošt Drozd, prezident Komory provozovatelů taxislužby, pochybuje o tom, že pro elektotaxíky bude dostatek nabíječek.
„Podívejte se do Vídně, Osla, Barcelony, všude, kde jezdí elektrovozy, mají dotace až do výše 12 tisíc eur, dále jim účtují pět eur za hodinu se zákazníkem, na každém stanovišti je dobíječka minimálně pro dvě auta. Kolik pro nás teď dobíječek máte? Podle vašich slov nás jezdí 17 tisíc, normální nabíjení není možné, není možné auto odložit na šest hodin. Ve Strašnicích nemám nabíječku do 3,5 kilometru. Takže postavím auto na nabíječku večer a pak pojedu taxíkem domů? Taxíkem pojedu ke svému taxíku, abych mohl dělat svoji práci?“ tázal se Drozd zastupitelů.
Jejich kolegové podle Petra Marka nepřišli, protože se k nim výzva k protestu nedostala anebo vůbec o plánované změně zatím neví.
Mezistupeň už příští rok
Mezistupněm v přechodu na auta bez spalovacího motoru je rok 2027, odkdy by auta měla splňovat emisní normu Euro 6d. Čili neměla by být vyrobená později než v roce 2021.
Zpřísňování emisních norem je jeden z důvodů zavedení opatření. Od začátku začne platit Euro 7. Nedodržování nařízení by pro Prahu mohlo znamenat omezení evropských dotací na dopravu.
„U vozidel taxislužby registrovaných v hlavním městě Praze se v roce 2017 prakticky zastavila obnova vozového parku. Průměrné stáří vozů taxi se od té doby zvyšuje. Dosahuje deset let. Pro srovnání: v roce 2017 bylo průměrné stáří vozidel taxislužby čtyři roky. Zhoršují se navíc emisní charakteristiky vozů taxislužby. Vozů s Euro 4 a 5 přibývá od roku 2020 rychleji než vozů s Euro 6,“ píše se v odůvodnění změny vyhlášky.
Průměrný řidič ujede denně 33 kilometrů, taxikář až 300. Taxíky mají tím pádem větší vliv na kvalitu ovzduší, která je podle měření horší než v Ostravě. Po metropoli jezdí 17 tisíc vozidel taxislužby, které jsou v průměru staré 10 let.
Změny vozového parku by čekaly nejen živnostníky, ale i velké provozovatele taxi služeb, jestliže budou chtít dál po metropoli jezdit. Například za Uber jezdí auta stará průměrně osm let.
„Registrovaná na naši platformu nemohou být vozidla starší 20 let. Kromě toho sledujeme také veškerou zpětnou vazbu od cestujících a v případě stížností můžeme vozidlo z platformy vyřadit. Stáří většiny vozidel je však mnohem nižší, pod osm let,“ sděluje Jan Huk, PR manažer společnosti Bolt.
Pokud nařízení začne platit od srpna příštího roku, dotkne se i části vozidel Bolt v kategorii Premium, kde mohou být auta stará maximálně pět let. Po zavedení vyhlášky budou i některé z těchto vozů příliš staré.
Přechod na bezemisní auta má usnadnit 1 500 nových nabíječek v ulicích, jejichž vybudování radní posvětili. Do roku 2028 by měla infrastruktura být schopná obsloužit až 84 tisíc elektroaut.