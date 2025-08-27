Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Autor: ,
  15:26aktualizováno  15:26
Silnice I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku je i po 15. hodině uzavřena. Kolem desáté hodiny se zde čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně převezeni další tři lidé. Policisté odklánějí dopravu na objízdné trasy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Příčinou nehody a okolnostmi, které jí předcházely, se zabývají kroměřížští dopravní policisté a kriminalisté.

Záchranáři na místě bojovali o život spolujezdkyně, ovšem neúspěšně. „Lékařka rozhodla o resuscitaci, ale ženu se zachránit nepodařilo. Utrpěla velmi těžká zranění neslučitelná se životem. Velmi těžká zranění utrpěla i další žena, kterou posádka odvezla do krajské nemocnice ve Zlíně,“ přiblížila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Velmi vážně se zranil rovněž řidič vozidla. Toho odvezli záchranáři do nemocnice v Olomouci. Na místo přiletěl také vrtulník záchranné služby, který transportoval do brněnské nemocnice dalšího cestujícího.

Silnice I/47 propojuje v tomto úseku Kroměříž s Vyškovem. Místo nehody je možné objíždět po souběžné dálnici D1, případně po silnicích nižších tříd přes Lutopecny a Zlobice na Kroměřížsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.