Příčinou nehody a okolnostmi, které jí předcházely, se zabývají kroměřížští dopravní policisté a kriminalisté.
Záchranáři na místě bojovali o život spolujezdkyně, ovšem neúspěšně. „Lékařka rozhodla o resuscitaci, ale ženu se zachránit nepodařilo. Utrpěla velmi těžká zranění neslučitelná se životem. Velmi těžká zranění utrpěla i další žena, kterou posádka odvezla do krajské nemocnice ve Zlíně,“ přiblížila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
Velmi vážně se zranil rovněž řidič vozidla. Toho odvezli záchranáři do nemocnice v Olomouci. Na místo přiletěl také vrtulník záchranné služby, který transportoval do brněnské nemocnice dalšího cestujícího.
Silnice I/47 propojuje v tomto úseku Kroměříž s Vyškovem. Místo nehody je možné objíždět po souběžné dálnici D1, případně po silnicích nižších tříd přes Lutopecny a Zlobice na Kroměřížsku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz