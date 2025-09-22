Průšvih jako dělo, šéf STAN nemůže být ministr vnitra, prohlásil Havlíček

  20:57aktualizováno  21:58
„Tahle vláda dovedla organizovaný zločin do nejvyšších pater politiky,“ vyjela ostře proti vládě šéfka SOCDEM, jednička kandidátky Stačilo! v Praze proti současné vládě v předvolební debatě pražských lídrů v CNN Prima News. Žádná vláda podle ní neměla tolik korupčních kauz. „Průšvih jako dělo, není možné, aby šéf STAN byl ministrem vnitra,“ vyčetl vládě kauzu Dozimetr lídr ANO Karel Havlíček.

Horní řada zleva Karel Havlíček (ANO), Jana Černochová (SPOLU), Markéta Šichtařová (SPD), Karel Dvořák (STAN). Dolní řada zleva: Olga Richterová (Piráti), Jana Maláčová (Stačilo!), Boris Šťastný (Motoristé sobě). | foto: koláž iDNES.cz

Korupční kauzu Dozimetr, v níž je mezi obviněnými bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, začal v pondělí rozplétat soud.

Klíčovou osobou ve skupině obžalovaných v korupční kauze je podnikatel Michal Redl ze Zlínského kraje s úzkými vazbami na bývalého šéfa STAN Petra Gazdíka, který po začátku kauzy kvůli kontaktům s Redlem skončil ve funkci ministra školství.

„Ministr vnitra neúkoluje policii,“ zastal se svého stranického kolegy, šéfa STAN Víta Rakušana, volební lídr hnutí v Praze, náměstek ministryně spravedlnosti Karel Dvořák.

„Jsme jediná strana bez korupčních kauz, až půl bilionu korun ročně mizí kvůli korupci,“ prohlásila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, dvojka na pražské kandidátce Pirátů za šéfem strany Zdeňkem Hřibem.

Černochová připomněla Pirátům nepovedenou digitalizaci stavebního řízení

Jednička koalice SPOLU, ministryně obrany za ODS Jana Černochová, připomněla v debatě na CNN Prima News, že Piráti mají na triku také zpackanou digitalizaci stavebního řízení, kvůli níž byl z vlády odvolán tehdejší šéf Pirátů, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. A následně odešli z vlády také Piráti.

„Určitě nechci nasazovat Ivanu Bartošovi psí hlavu, ale dopředu věděl, že ten projekt nefunguje. Bohužel si nedal říct,“ řekla Černochová.

Richterová kolegu Bartoše bránila, že není pravda, že digitalizace stavebního řízení nebyla zvládnutá. Byla podle ní z větší části, na osmdesát procent v pořádku..

„Mně to přijde jako drzost, že nám paní Richterová říká, že digitalizace stavebního řízení byla téměř zvládnutá,“ reagovala Maláčová.

Lídr Motoristů sobě Boris Šťastný vyčítal Pirátům, že chtějí lidem zdaňovat prázdné, neobsazené byty.

„Okamžitě se vrátíme k původnímu stavebnímu zákonu,“ sliboval v debatě na CNN Prima News pražský lídr kandidátky hnutí ANO Karel Havlíček.

„Musíme především stavět,“ řekl pražský lídr STAN Karel Dvořák. V tom se s ním shodovali i další účastníci diskuse.

Podle jedničky hnutí SPD, ekonomky Markéty Šichtařové zrychlí výstavbu bytů změna pravidel, kdo může od výstavby mluvit, zrušení Green Dealu a to, že se zrevidují povolení k pobytu cizinců.

Šmírování online obsahu je nepřijatelé, shodují se politici

Proti sledování online obsahu – chat control – se postavili svorně opoziční i vládní politici.

Původně šlo o to, aby byla zajištěna ochrana dětí před zneužíváním na internetu, ale později chystaná pravidla hypertrofovala, takže řada zemí, včetně vlády České republiky, chat control odmítla jako nepřijatelnou.

Hlavní město je baštou vládní koalice, jen v Praze by podle průzkumů dostala koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, více hlasů než opoziční hnutí ANO Andreje Babiše.

Volby do Sněmovny by podle podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem. Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Průšvih jako dělo, šéf STAN nemůže být ministr vnitra, prohlásil Havlíček

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Poslední slovo

Pravda o dopisu T.G.M. a o manželích, kteří jako jediní znají jeho obsah

Svědek o úplatcích v Dozimetru: TOP 09 a STAN šly napůl, Redl bral podíl od STAN

Katolická církev varuje před Stačilo!. Chce omezovat svobodu, míní biskupové

Rusko nabralo letos na 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Názor

Nejistá budoucnost amerického dolaru. Nahradí jej rovnou tři měny?

„Zoufalý“ Západ dostává Tálibán z izolace. Kvůli základně i deportacím migrantů

Rakušan odmítl přepis schůzky k Dozimetru. Někdo s ním manipuloval, říká

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Lékárna

USA za peníze EU obnoví dodávky zbraní pro Kyjev. Kdo na tom vydělá?

Mimořádné počasí rozdělilo Česko. Ve Zlíně bylo přes 25 °C, ve Varech o 18 méně

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.