Korupční kauzu Dozimetr, v níž je mezi obviněnými bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, začal v pondělí rozplétat soud.
Klíčovou osobou ve skupině obžalovaných v korupční kauze je podnikatel Michal Redl ze Zlínského kraje s úzkými vazbami na bývalého šéfa STAN Petra Gazdíka, který po začátku kauzy kvůli kontaktům s Redlem skončil ve funkci ministra školství.
„Ministr vnitra neúkoluje policii,“ zastal se svého stranického kolegy, šéfa STAN Víta Rakušana, volební lídr hnutí v Praze, náměstek ministryně spravedlnosti Karel Dvořák.
„Jsme jediná strana bez korupčních kauz, až půl bilionu korun ročně mizí kvůli korupci,“ prohlásila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, dvojka na pražské kandidátce Pirátů za šéfem strany Zdeňkem Hřibem.
Černochová připomněla Pirátům nepovedenou digitalizaci stavebního řízení
Jednička koalice SPOLU, ministryně obrany za ODS Jana Černochová, připomněla v debatě na CNN Prima News, že Piráti mají na triku také zpackanou digitalizaci stavebního řízení, kvůli níž byl z vlády odvolán tehdejší šéf Pirátů, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. A následně odešli z vlády také Piráti.
„Určitě nechci nasazovat Ivanu Bartošovi psí hlavu, ale dopředu věděl, že ten projekt nefunguje. Bohužel si nedal říct,“ řekla Černochová.
Richterová kolegu Bartoše bránila, že není pravda, že digitalizace stavebního řízení nebyla zvládnutá. Byla podle ní z větší části, na osmdesát procent v pořádku..
„Mně to přijde jako drzost, že nám paní Richterová říká, že digitalizace stavebního řízení byla téměř zvládnutá,“ reagovala Maláčová.
Lídr Motoristů sobě Boris Šťastný vyčítal Pirátům, že chtějí lidem zdaňovat prázdné, neobsazené byty.
„Okamžitě se vrátíme k původnímu stavebnímu zákonu,“ sliboval v debatě na CNN Prima News pražský lídr kandidátky hnutí ANO Karel Havlíček.
„Musíme především stavět,“ řekl pražský lídr STAN Karel Dvořák. V tom se s ním shodovali i další účastníci diskuse.
Podle jedničky hnutí SPD, ekonomky Markéty Šichtařové zrychlí výstavbu bytů změna pravidel, kdo může od výstavby mluvit, zrušení Green Dealu a to, že se zrevidují povolení k pobytu cizinců.
Šmírování online obsahu je nepřijatelé, shodují se politici
Proti sledování online obsahu – chat control – se postavili svorně opoziční i vládní politici.
Původně šlo o to, aby byla zajištěna ochrana dětí před zneužíváním na internetu, ale později chystaná pravidla hypertrofovala, takže řada zemí, včetně vlády České republiky, chat control odmítla jako nepřijatelnou.
Hlavní město je baštou vládní koalice, jen v Praze by podle průzkumů dostala koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, více hlasů než opoziční hnutí ANO Andreje Babiše.
Volby do Sněmovny by podle podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU s 19,5 procentem. Starostové a nezávislí se s předpokládaným ziskem 12,2 procenta vrátili na třetí místo před SPD se 12 procenty. Piráti mají šanci na 9,3 procenta, hnutí Stačilo! na 7,7 procenta a Motoristé sobě na 5,7 procenta hlasů.