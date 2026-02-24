Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

  9:26aktualizováno  10:14
V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel v Senátu na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. Slyšení by mělo poskytnout informace o tom, jak je Česko připraveno na krizové situace a bezpečnostní hrozby a jak je ochotno spolupracovat se spojenci.
Prezident Petr Pavel v Senátu

Prezident Petr Pavel v Senátu | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pozváni byli i premiér Andrej Babiš a další členové vlády, ti se však omluvili. Babiš v pondělí po jednání vlády uvedl, že má důležitější program.

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se omluvil kvůli účasti na Valném shromáždění OSN. Ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnu jeho tým omluvil účastí na velitelském shromáždění. Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka by se ale veřejného slyšení zúčastnit měl.

Úřad vlády znovu dočasně vyvěsil vlajku Ukrajiny

Úřad vlády alespoň znovu dočasně vyvěsil vlajku Ukrajiny napadené vojsky ruského prezidenta Vladimira Putina.

Prezident Pavel promluví v odpoledním bloku veřejného slyšení věnovaném pomoci Ukrajině, obranyschopnosti státu a českým bezpečnostním zájmům v zahraniční politice.

Účastníci celodenní akce mají hovořit také o tom, jak současná bezpečnostní situace a další krize dopadají na psychiku lidí i společnost a v čem může být zkušenost Ukrajiny důležitá pro posílení bezpečnosti Evropy.

„Dnes Ukrajina bojem za své území, bojem o své životy chrání i Evropu. Agresorem je Rusko, a kdyby Rusko chtělo, válka může skončit zítra,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci ODS předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Památku obětí ruské agrese proti Ukrajině ještě před veřejným slyšením Vystrčil spolu s dalšími senátory a ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem uctil u pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka.

