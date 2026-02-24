Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Pozváni byli i premiér Andrej Babiš a další členové vlády, ti se však omluvili. Babiš v pondělí po jednání vlády uvedl, že má důležitější program.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se omluvil kvůli účasti na Valném shromáždění OSN. Ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnu jeho tým omluvil účastí na velitelském shromáždění. Náčelník generálního štábu armády Karel Řehka by se ale veřejného slyšení zúčastnit měl.
Úřad vlády znovu dočasně vyvěsil vlajku Ukrajiny
Úřad vlády alespoň znovu dočasně vyvěsil vlajku Ukrajiny napadené vojsky ruského prezidenta Vladimira Putina.
Prezident Pavel promluví v odpoledním bloku veřejného slyšení věnovaném pomoci Ukrajině, obranyschopnosti státu a českým bezpečnostním zájmům v zahraniční politice.
Účastníci celodenní akce mají hovořit také o tom, jak současná bezpečnostní situace a další krize dopadají na psychiku lidí i společnost a v čem může být zkušenost Ukrajiny důležitá pro posílení bezpečnosti Evropy.
„Dnes Ukrajina bojem za své území, bojem o své životy chrání i Evropu. Agresorem je Rusko, a kdyby Rusko chtělo, válka může skončit zítra,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci ODS předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Památku obětí ruské agrese proti Ukrajině ještě před veřejným slyšením Vystrčil spolu s dalšími senátory a ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem uctil u pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka.