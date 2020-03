Bezpečnostní rada rozhoduje o pozastavení letů z Lombardie do Česka kvůli koronaviru

Praha Bezpečnostní rada státu rozhoduje o pozastavení letů z italské Lombardie kvůli šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům při příchodu do Strakovy akademie řekl, že se kloní k přerušení letů z míst, odkud přijeli i první nakažení novým typem koronaviru do Česka.

Vojtěch řekl, že vzhledem k očekávaným počtům diváků připravovaného Světového poháru v biatlonu, který se má odehrát v druhé polovině týdne na Vysočině, by byl i pro určité omezení závodů. Uvažoval by o pořádání poháru bez diváků. Zopakoval, že k plošným karanténám není důvod.



Náměstek ministra Roman Prymula při příchodu na jednání uvedl, že vedle tří v neděli potvrzených případů lékaři nyní čekají na výsledky testů Íránky, která přicestovala a má příznaky nemoci. I Prymula se vyslovil pro pozastavení letů z postižených oblastí. Na jednání bezpečnostní rady byl pozván i zástupce Letiště Praha, se kterým bude vláda o možnosti zastavit lety diskutovat.



Tématem jednání bude i zavedení domácích odběrů vzorků pro testování, jak o tom mluvil v uplynulých dnech premiér Andrej Babiš (ANO). Do Strakovy akademie se podle Prymuly dnes sjedou krajští epidemiologové a záchranáři, aby se na změnu v testování připravili.

Předsednictvo Bezpečnostní rady státu o koronaviru jednalo už minulý týden, občanům doporučilo necestovat do italských regionů postižených nákazou.

Organizátoři závodů v Novém Městě na Moravě minulý týden uvedli, že jsou připraveni řídit se pokyny státní správy. Doufají v to, že se závody, které jsou v plánu od čtvrtka do neděle a chystají se na ně desetitisíce fanoušků, uskuteční podle plánu. Starosta Nového Města Michal Šmarda (ČSSD) na twitteru apeloval na to, aby bezpečnostní rada rozhodnutí o biatlonu už neodkládala.

„Každý odklad způsobuje jen ztráty a problémy,“ uvedl. Na pondělní jednání dorazil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).