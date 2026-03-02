Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Češi poletí i z Jordánska

79 Čechů se podle něj ještě v pondělí z Izraele přesune do Egypta a do Česka by měli odletět v úterý.
Tři čeští občané podle něj odletí společně se Slováky z Jordánska z Akaby a premiér zopakoval, že čtyři letadla letí v pondělí pro Čechy do Ománu.
„Máme v Ammánu 17 spoluobčanů, já bud chtít, abychom poslali Airbus,“ řekl Babiš. Letadlo Casa je podle něj v Šarm aš-Šajchu.
Z Dubaje do Muscatu jeli dva Češi taxíkem za tisíc dirhamů čtyři a půl hodiny, řekl premiér
Do letadla Smartwingsu chce premiér dostat i dva Čechy, kteří jeli z Dubaje čtyři hodiny taxíkem.
„Stálo to tisíc dirhamů, dokonce ani nečekali na hranici,“ řekl novinářům premiér. Jeden dirham, což je měna ve Spojených arabských emirátech, je zhruba 5,62 Kč, takže úprk taxíkem z Dubaje do Ománu vyšel Čechy na zhruba 5600 korun.
Babiš už v neděli televizi Nova řekl, že do Ománu v pondělí pro české občany odletí čtyři letadla společnosti Smartwings a do každého z nich se vejde až 189 cestujících.
Již hodinu před začátkem jednání, tedy v 6:00, byl naplánovaný z pražského letiště Václava Havla let společnosti Smartwings do ománského Salálu.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka řekl, že Česko připravuje dva airbusy a osm letounů Casa.
V zemích Blízkého východu jsou podle systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd tisíce Čechů. Zhruba 3500 zapsaných bylo v neděli před polednem podle Macinky ve Spojených arabských emirátech, dalších 900 v Ománu, stovky pak v Jordánsku a Izraeli, stovka v Saúdské Arábii, a desítky v dalších zemích. V Íránu byli čtyři čeští občané.
Babiš nechce předhodnocovat výdaje na obranu
Babiš ale nechce přehodnocovat výdaje na obranu. „To nemá nic společného, na obraně se děly podivné věci, je tam minimálně patnáct případů podezření z nějakých nestandardních výběrů, z nestandardností,“ řekl premiér.
„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl o víkendu premiér Babiš na sociální síti X k jednání Bezpečnostní rady státu, které svolal. Podle prvního vicepremiéra Karla Havlíčka se bude jednat i o zesílení ochrany určitých objektů či o dopadech na ceny plynu a ropy.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.
„Pravděpodobně naši spojenci měli určitě k tomu nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči Íránu.
„Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležitá, aby válka skončila co nejdříve.